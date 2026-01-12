Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid . L'ex manager del Bayer Leverkusen paga a caro prezzo la sconfitta maturata in finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona di Hansi Flick e la discontinuità registrata in campionato e in Champions League. In Liga, i blancos sono secondi a -4 dai rivali blaugrana. A sostituirlo sarà l'ex difensore delle merengues Arbeloa , promosso in prima squadra.

Real Madrid, risoluzione con Xabi Alonso: il comunicato ufficiale. Arbeloa il sostituto

Questa la nota ufficiale con cui il Real Madrid ha annunciato la separazione con Xabi Alonso: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di concludere il suo periodo come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione profusi in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questo nuovo capitolo della loro vita".