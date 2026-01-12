Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Clamoroso a Madrid: Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real, Arbeloa il sostituto

Dopo la sconfitta incassata in Supercoppa Spagnola contro il Barcellona di Flick, si dividono le strade dei blancos e dell'ex allenatore del Bayer Leverkusen
2 min
TagsXabi AlonsoReal MadridArbeloa

Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. L'ex manager del Bayer Leverkusen paga a caro prezzo la sconfitta maturata in finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona di Hansi Flick e la discontinuità registrata in campionato e in Champions League. In Liga, i blancos sono secondi a -4 dai rivali blaugrana. A sostituirlo sarà l'ex difensore delle merengues Arbeloa, promosso in prima squadra.

Real Madrid, risoluzione con Xabi Alonso: il comunicato ufficiale. Arbeloa il sostituto

Questa la nota ufficiale con cui il Real Madrid ha annunciato la separazione con Xabi Alonso: "Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di concludere il suo periodo come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione profusi in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questo nuovo capitolo della loro vita".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Barça-Real, finale roventeTrionfo Barcellona, Real Madrid ko

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS