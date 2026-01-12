Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Liga, il Siviglia perde ancora: il Celta vede l'Europa© EPA

Liga, il Siviglia perde ancora: il Celta vede l'Europa

Al Sanchez Pizjuan colpo esterno dei galiziani, che agganciano il Betis al sesto posto in classifica. Prosegue la crisi degli andalusi
1 min
TagsLigaSivigliacelta

Nel posticipo della 19ª giornata di Liga, successo pesantissimo del Celta, che passa di misura al Sanchez-Pizjuan sul sempre più derelitto Siviglia. Galiziani che 'vedono' l'Europa, andalusi ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.

Siviglia-Celta 0-1: cronaca tabellino e statistiche

Decide Marcos Alonso dal dischetto

La partita era andata secondo quelli che potevano essere i pronostici, un pari per lenire i dolori del Siviglia, reduce da tre sconfitte consecutive, Coppa del Re compresa, ed accompagnare le ambizionij del Celta, in gran forma dopo le quattro reti rifilate al Valencia. Poi all'88' il mani in area di Oso ed il conseguente rigore trasformato dall'ex della Fiorentina Marcos Alonso, che regala ai galiziani l'aggancio al Betis,al sesto posto in classifica.

Liga, la classifica

Tutte le news di Liga

Siviglia-Celta, la partita

