Liga, il Siviglia perde ancora: il Celta vede l'Europa
Nel posticipo della 19ª giornata di Liga, successo pesantissimo del Celta, che passa di misura al Sanchez-Pizjuan sul sempre più derelitto Siviglia. Galiziani che 'vedono' l'Europa, andalusi ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.
Siviglia-Celta 0-1: cronaca tabellino e statistiche
Decide Marcos Alonso dal dischetto
La partita era andata secondo quelli che potevano essere i pronostici, un pari per lenire i dolori del Siviglia, reduce da tre sconfitte consecutive, Coppa del Re compresa, ed accompagnare le ambizionij del Celta, in gran forma dopo le quattro reti rifilate al Valencia. Poi all'88' il mani in area di Oso ed il conseguente rigore trasformato dall'ex della Fiorentina Marcos Alonso, che regala ai galiziani l'aggancio al Betis,al sesto posto in classifica.