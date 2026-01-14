Real Madrid, flop clamoroso di Arbeloa: fuori agli ottavi di Coppa del Re battuto da una squadra di seconda divisione
Clamoroso in Coppa del Re: il Real Madrid perde contro l'Albacete, diciassettesima nella seconda divisione spagnola, ed esce agli ottavi di finale del torneo. Esordio amarrissimo per Arbeloa sulla panchina del Real Madrid. L'esonero di Xabi Alonso non risolve i problemi dei Biancos che, dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa, escono anche dalla coppa nazionale. La partita si sblocca al 42' con il gol dell'Albacete che porta la firma di Villar. Nel finale del primo tempo ci pensa Mastantuono a firmare la rete del pareggio. Nel finale succede di tutto. Prima Betancor riporta avanti l'Albacete con la rete all'82', complice un errore di Lunin mal posizionato, poi il ragazzo del vivaio Gonzalo Garcia sembra poter salvare la serata segnando la rete del pareggio al 91'. Non è della stessa idea ancora una volta Betancor, che firma la doppietta personale e regala un risultato storico alla sua squadra. Anche in questo caso, Lunin protagonista in negativo: il pallone arriva sul suo palo, gli rimbalza davanti ed entra.
Coppa del Re, il Real Madrid esce agli ottavi. Passano Betis e Alaves
Passa il turno il Betis, non senza fatica contro l'Elche. Succede tutto nel secondo tempo. Passa avanti l'Elche al 58' con la rete di Petrot, dieci minuti dopo Avila trova il gol del pareggio per i biancoverdi. Lo stesso Avila nel finale firma il gol decisivo del definitivo 2-1. Passa ai quarti di Copa del Rey anche l'Alaves: 2-0 secco contro il Rayo Vallecano. Anche qui, i gol arrivano tutti nel secondo tempo: prima Martinez sblocca la partita, poi nel finale Vicente segna il gol che chiude i giochi.