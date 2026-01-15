Sergio Ramos vuole comprare un club nella Liga: l'offerta è pazzesca

Sergio Ramos è seriamente intenzionato ad acquistare il Siviglia . Lo rivela AS, che aggiunge dettagli all'indiscrezione: "Sergio Ramos non vuole aspettare oltre e ha programmato diversi incontri nei prossimi giorni con il suo avvocato, Julio Senn , con i principali azionisti del club e con alcune figure chiave coinvolte nella vendita. Con il sostegno di diversi importanti investitori, continua a mantenere la sua offerta complessiva di circa 400 milioni di euro , incluso il debito del club".

Sergio Ramos, i numeri e il legame con il Siviglia

In carriera Sergio Ramos ha totalizzato 87 presenze e realizzato 10 gol con la maglia del Siviglia, il club che lo ha cresciuto calcisticamente spalcandogli le porte del Real Madrid con cui Ramos ha vinto per cinque volte la Liga e per quattro volte la Champions League e la vecchia Coppa Intercontinentale, oltre a tre Supercoppe Europee, due Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna. Nell'estate 2023 Ramos è tornato al Siviglia, dopo un biennio al Psg, facendolo così diventare il primo e ultimo club con cui ha giocato in Europa prima di trasferirsi in Messico, al Monterrey, che ha salutato all'inizio di quest'anno.