Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sergio Ramos vuole comprare un club nella Liga: l'offerta è pazzesca

Secondo i media spagnoli l'ex difensore del Real Madrid starebbe accelerando: "terrà incontri con gli azionisti e i dirigenti del club per cercare di raggiungere un accordo"
2 min
TagsSergio RamosSivigliaLiga

Sergio Ramos è seriamente intenzionato ad acquistare il Siviglia. Lo rivela AS, che aggiunge dettagli all'indiscrezione: "Sergio Ramos non vuole aspettare oltre e ha programmato diversi incontri nei prossimi giorni con il suo avvocato, Julio Senn, con i principali azionisti del club e con alcune figure chiave coinvolte nella vendita. Con il sostegno di diversi importanti investitori, continua a mantenere la sua offerta complessiva di circa 400 milioni di euro, incluso il debito del club".

Sergio Ramos, i numeri e il legame con il Siviglia

In carriera Sergio Ramos ha totalizzato 87 presenze e realizzato 10 gol con la maglia del Siviglia, il club che lo ha cresciuto calcisticamente spalcandogli le porte del Real Madrid con cui Ramos ha vinto per cinque volte la Liga e per quattro volte la Champions League e la vecchia Coppa Intercontinentale, oltre a tre Supercoppe Europee, due Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna. Nell'estate 2023 Ramos è tornato al Siviglia, dopo un biennio al Psg, facendolo così diventare il primo e ultimo club con cui ha giocato in Europa prima di trasferirsi in Messico, al Monterrey, che ha salutato all'inizio di quest'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Liga, risultati e calendarioLiga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS