Liga, Muriqi abbatte l'Athletic Bilbao, il Villarreal cade a Siviglia

Vedat Muriqi show. L'ex centravanti della Lazio è il protagonista assoluto degli anticipi della ventesima giornata della Liga (iniziati con il successo del Real Madrid sul Levante). L'attaccante trascina il Maiorca al successo contro l'Athletic Bilbao segnando una splendida tripletta: la prima rete sfruttando un assist di Darder e chiudendo con il destro sull'uscita del portiere, le altre due dal dischetto (sul primo penalty ha ribadito in rete una corta respinta del portiere). Al Bilbao non sono bastate le reti di Gomez e Nico Williams.