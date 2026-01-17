Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Liga, Muriqi abbatte l'Athletic Bilbao, il Villarreal cade a Siviglia© Getty Images

Liga, Muriqi abbatte l'Athletic Bilbao, il Villarreal cade a Siviglia

L'ex laziale autore di una splendida tripletta. Il Betis si impone 2-0. Vince anche l'Osasuna
2 min

Vedat Muriqi show. L'ex centravanti della Lazio è il protagonista assoluto degli anticipi della ventesima giornata della Liga (iniziati con il successo del Real Madrid sul Levante). L'attaccante trascina il Maiorca al successo contro l'Athletic Bilbao segnando una splendida tripletta: la prima rete sfruttando un assist di Darder e chiudendo con il destro sull'uscita del portiere, le altre due dal dischetto (sul primo penalty ha ribadito in rete una corta respinta del portiere). Al Bilbao non sono bastate le reti di Gomez e Nico Williams. 

Maiorca-Athletic Bilbao, tabellino e statistiche

Villarreal ko a Siviglia

Il Villarreal cade sul campo del Betis Siviglia. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa sbloccano il risultato ad inizio ripresa grazie a Ruibal. Al 76' gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Comesana e all'84' arriva anche il gol del raddoppio, firmato da Fornals, abile ad insaccare con un bel destro dal limite dell'area di rigore. Nel finale, gol annullato all'ex juventino Renato Veiga per fuorigioco. L'Osasuna batte il Real Oviedo 3-2 grazie alla doppietta di Budimir e al gol di Munoz in pieno recupero.

Real Betis-Villarreal, tabellino e statistiche

Osasuna-Real Oviedo, tabellino e statistiche

 

