Sorloth lancia l'Atletico Madrid: Simeone aggancia il Villarreal al terzo posto. Colpo Valencia

MADRID (SPAGNA) - Colpo interno dell' Atletico Madrid che batte 1-0 l'Alavés e aggancia il Villarreal al terzo posto in classifica. Nel match del ' Civitas Metropolitano ', valido per la 20esima giornata di Liga , i ' Colchoneros ' superano di misura i baschi grazie al sesto centro in campionato di Sorloth , assistito da Barrios a inizio ripresa (48'). Tre punti d'oro per Simeone che raggiunge a quota 33 punti il ' Sottomarino giallo ', affondato ieri (sabato 17 gennaio) dal Betis ; quarto ko nelle ultime cinque partite invece per il Deportivo , fermo a quota 19 e in piena zona retrocessione .

Atletico Madrid-Alavés 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Colpo Valencia a Getafe: decisivo Gaya nel finale

La domenica di Liga si era aperta nel primo pomeriggio con lo scontro diretto per la salvezza del 'Coliseum Alfonso Perez' tra i padroni di casa del Getafe e il Valencia. La spuntano gli ospiti, trascinati dal gol di capitan Gaya - su assist di Ugrinic - nel finale di gara (84'). Tre punti pesantissimi per la formazione di mister Corberàn che scavalca proprio l'Alavés sconfitto a Madrid e raggiunge a quota 20, a -1 dagli 'Azulones' di Bordalàs, fermi a 21.

Getafe-Valencia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tris del Celta Vigo

Rotondo successo del Celta Vigo, che ha sconfitto in casa per 3-0 il Rayo Vallecano. All'Estadio de Balaidos, gara sbloccata alla fine del primo tempo dalla rete di Carreira. Nella ripresa il tris Ã¨ stato poi completato da Zaragoza (su rigore) e da Rueda. Negli ospiti, invece, espulso Nobel Mendy al 66'.

Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0: cronaca, tabellino e statistiche