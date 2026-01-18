Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Sorloth lancia l'Atletico Madrid: Simeone aggancia il Villarreal al terzo posto. Colpo Valencia

Sorloth lancia l'Atletico Madrid: Simeone aggancia il Villarreal al terzo posto. Colpo Valencia

I 'Colchoneros' piegano 1-0 l'Alavés e raggiungono il 'Sottomarino giallo': decisivo il gol del bomber norvegese a inizio ripresa. Gaya trascina gli 'Els', corsari a Getafe
Liga atletico madrid Valencia

MADRID (SPAGNA) - Colpo interno dell'Atletico Madrid che batte 1-0 l'Alavés e aggancia il Villarreal al terzo posto in classifica. Nel match del 'Civitas Metropolitano', valido per la 20esima giornata di Liga, i 'Colchoneros' superano di misura i baschi grazie al sesto centro in campionato di Sorloth, assistito da Barrios a inizio ripresa (48'). Tre punti d'oro per Simeone che raggiunge a quota 33 punti il 'Sottomarino giallo', affondato ieri (sabato 17 gennaio) dal Betis; quarto ko nelle ultime cinque partite invece per il Deportivo, fermo a quota 19 e in piena zona retrocessione.

Atletico Madrid-Alavés 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Colpo Valencia a Getafe: decisivo Gaya nel finale

La domenica di Liga si era aperta nel primo pomeriggio con lo scontro diretto per la salvezza del 'Coliseum Alfonso Perez' tra i padroni di casa del Getafe e il Valencia. La spuntano gli ospiti, trascinati dal gol di capitan Gaya - su assist di Ugrinic - nel finale di gara (84'). Tre punti pesantissimi per la formazione di mister Corberàn che scavalca proprio l'Alavés sconfitto a Madrid e raggiunge a quota 20, a -1 dagli 'Azulones' di Bordalàs, fermi a 21.

Getafe-Valencia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tris del Celta Vigo

Rotondo successo del Celta Vigo, che ha sconfitto in casa per 3-0 il Rayo Vallecano. All'Estadio de Balaidos, gara sbloccata alla fine del primo tempo dalla rete di Carreira. Nella ripresa il tris Ã¨ stato poi completato da Zaragoza (su rigore) e da Rueda. Negli ospiti, invece, espulso Nobel Mendy al 66'.

Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

