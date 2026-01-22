Barcellona, Pedri si ferma di nuovo dopo la Champions. I tempi di recupero
Brutte notizie in casa Barcellona. Pedri è di nuovo ai box, dopo i problemi fisici avuti alla fine dello scorso anno. Il centrocampista, secondo quanto riportato dal suo club, dopo il match di ieri in Champions contro lo Slavia Praga, ha riportato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra". Un tegola pesante in questo momento della stagione, calcolando che il calendario è molto intenso in questa fase invernale.
Pedri, stop per il centrocampista del Barcellona
I tempi di recupero per Pedri sono di circa un mese. Secondo la stampa catalana, dunque, Flick dovrà rinunciare al suo giocatore per almeno sette partite tra Liga, Coppa del Re e Champions. Pedri salterà le gare contro Oviedo, Copenaghen, Elche, Albacete, Maiorca, Girona e Levante prima di rientrare in campo.