Barcellona, Pedri si ferma di nuovo dopo la Champions. I tempi di recupero 

Brutte notizie in casa Barcellona. Pedri è di nuovo ai box, dopo i problemi fisici avuti alla fine dello scorso anno. Il centrocampista, secondo quanto riportato dal suo club, dopo il match di ieri in Champions contro lo Slavia Praga, ha riportato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra". Un tegola pesante in questo momento della stagione, calcolando che il calendario è molto intenso in questa fase invernale.