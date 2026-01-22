Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Barcellona, Pedri si ferma di nuovo dopo la Champions. I tempi di recupero 

La stella del centrocampo dei blaugrana deve fare i conti con una lesione muscolare: tutti i dettagli
1 min
TagsBarcellonapedri

Brutte notizie in casa Barcellona. Pedri è di nuovo ai box, dopo i problemi fisici avuti alla fine dello scorso anno. Il centrocampista, secondo quanto riportato dal suo club, dopo il match di ieri in Champions contro lo Slavia Praga, ha riportato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra". Un tegola pesante in questo momento della stagione, calcolando che il calendario è molto intenso in questa fase invernale. 

Pedri, stop per il centrocampista del Barcellona  

I tempi di recupero per Pedri sono di circa un mese. Secondo la stampa catalana, dunque, Flick dovrà  rinunciare al suo giocatore per almeno sette partite tra Liga, Coppa del Re e Champions. Pedri salterà le gare contro Oviedo, Copenaghen, Elche, Albacete, Maiorca, Girona e Levante prima di rientrare in campo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Luis Enrique senza filtriPoker del Barcellona

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS