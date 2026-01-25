Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Clamoroso autogol in Liga, l'Atletico Madrid travolge il Maiorca di Muriqi

Clamoroso autogol in Liga, l'Atletico Madrid travolge il Maiorca di Muriqi

David Lopez, colpito da un suo compagno, è autore di un'autorete davvero goffa: Simeone ringrazia
1 min
TagsLiga
L'Atletico Madrid stacca in classifica il Villarreal, si prende il terzo posto in solitaria a 44 punti e prova a mettere pressione a Real e Barcellona. Il 3-0 sul Maiorca dell'ex Lazio Muriqi nella 21esima giornata di Liga lancia la squadra di Simeone, trascinata dal gol di Sorloth in apertura (22'), dalla clamorosa autorete di faccia di David Lopez (75'), colpito dal pallone sul rinvio di un suo compagno di squadra nei pressi della porta, e dal tris spettacolare di Thiago Almanda (87'), bravissimo a dribblare in area e a scaricare un bolide sotto la traversa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS