Clamoroso autogol in Liga, l'Atletico Madrid travolge il Maiorca di Muriqi

L'Atletico Madrid stacca in classifica il Villarreal, si prende il terzo posto in solitaria a 44 punti e prova a mettere pressione a Real e Barcellona. Il 3-0 sul Maiorca dell'ex Lazio Muriqi nella 21esima giornata di Liga lancia la squadra di Simeone, trascinata dal gol di Sorloth in apertura (22'), dalla clamorosa autorete di faccia di David Lopez (75'), colpito dal pallone sul rinvio di un suo compagno di squadra nei pressi della porta, e dal tris spettacolare di Thiago Almanda (87'), bravissimo a dribblare in area e a scaricare un bolide sotto la traversa.

