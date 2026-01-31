Corriere dello Sport.it
Liga, l'Atletico Madrid non va oltre il pari contro il Levante© Getty Images

Liga, l'Atletico Madrid non va oltre il pari contro il Levante

Vince il Real Oviedo. Pari per il Villarreal contro l'Osasuna
1 min
TagsLiga

Nella ventideusima giornata della Liga, l'Atletico Madrid non riesce andare oltre lo 0-0 in casa del Levante, restnado così al terzo posto a otto lunghezze dal Barcellona capolista.

 

 

Vince il Real Oviedo. Pari per il Villarreal

Il Real Oviedo batte invece di misura (1-0) il Girona grazie a un gol di Chaira, restando sempre all'ultimo posto della classifica, ma portandosi a sei lunghezze dalla zona salvezza. 2-2, infine, tra Osasuna e Villarreal: ai gol si Munoz e Budimir risponde la doppietta di Gerard Moreno.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

