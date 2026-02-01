Liga, il Betis sale al quinto posto. Pari nel derby basco
Dopo la vittoria del Real Madrid su Rayo Vallecano, la 22ª giornata di Liga vive una domenica importante anche in zona Europa League, con il Betis Siviglia che sorpassa il Celta e sale al quinto posto in classifica. Nel melaconico derby basco, la Real Sociedad inguaia l'Athletic.
Betis di rimonta, Celta in bianco
Finisce senza gol la sfida tra Getafe e Celta, ne approfitta il Betis Siviglia, che vince in rimonta sul Valencia e sale al quinto posto. Nel primo tempo botta e risposta dopo l'errore dal dischetto dei levantini con Pepelu, segna Rioja al 20', pareggia Avila al 23', ancora su rigore. È Fornals all'88' a sbloccare la situazione nella ripresa e a regalare un successo pesantissimo agli andalusi.
Derby basco in parità
Finisce in parità il derby tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Un risultato che non cambia nulla nella classifica delle due squadre basche, ma che arriva alla fine di un match inevitabilmente inestricabile. Questa volta sono gli ospiti a portarsi avanti con Gonçalo Guedes al 37', prima del pari dei padroni di casa siglato da Ruiz de Galarreta.
