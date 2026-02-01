Liga, il Betis sale al quinto posto. Pari nel derby basco

Liga, la classifica

Betis di rimonta, Celta in bianco

Finisce senza gol la sfida tra Getafe e Celta, ne approfitta il Betis Siviglia, che vince in rimonta sul Valencia e sale al quinto posto. Nel primo tempo botta e risposta dopo l'errore dal dischetto dei levantini con Pepelu, segna Rioja al 20', pareggia Avila al 23', ancora su rigore. È Fornals all'88' a sbloccare la situazione nella ripresa e a regalare un successo pesantissimo agli andalusi.

Derby basco in parità

Finisce in parità il derby tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Un risultato che non cambia nulla nella classifica delle due squadre basche, ma che arriva alla fine di un match inevitabilmente inestricabile. Questa volta sono gli ospiti a portarsi avanti con Gonçalo Guedes al 37', prima del pari dei padroni di casa siglato da Ruiz de Galarreta.

