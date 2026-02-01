Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Liga, il Betis sale al quinto posto. Pari nel derby basco

Gli andalusi superano in rimonta il Valencia e scavalcano Espanyol e Celta. L'Athletic riagguanta la Real Sociedad
2 min
Dopo la vittoria del Real Madrid su Rayo Vallecano, la 22ª giornata di Liga vive una domenica importante anche in zona Europa League, con il Betis Siviglia che sorpassa il Celta e sale al quinto posto in classifica. Nel melaconico derby basco, la Real Sociedad inguaia l'Athletic.

Liga, la classifica

Betis di rimonta, Celta in bianco

Finisce senza gol la sfida tra Getafe e Celta, ne approfitta il Betis Siviglia, che vince in rimonta sul Valencia e sale al quinto posto. Nel primo tempo botta e risposta dopo l'errore dal dischetto dei levantini con Pepelu, segna Rioja al 20', pareggia Avila al 23', ancora su rigore. È Fornals all'88' a sbloccare la situazione nella ripresa e a regalare un successo pesantissimo agli andalusi.

Getafe-Celta 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Betis-Valencia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Derby basco in parità

Finisce in parità il derby tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Un risultato che non cambia nulla nella classifica delle due squadre basche, ma che arriva alla fine di un match inevitabilmente inestricabile. Questa volta sono gli ospiti a portarsi avanti con Gonçalo Guedes al 37', prima del pari dei padroni di casa siglato da Ruiz de Galarreta.

Athletic Bilbao-Real Sociedad 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

 

