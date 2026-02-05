Ter Stegen dopo l'infortunio: " È dura per me, ma il mio sostegno..."

Le sue parole sui social: " Non vedevo l'ora di aiutare i compagni"

Il tedesco dopo il grave in fortunio si è espresso sui social: "Sono una persona positiva. Ho sempre avuto questa mentalità e l'ho portata con me in ogni sfida che ho affrontato, ma questa è particolarmente dura per me. Lo scorso fine settimana è successo il peggio: mi sono infortunato durante la partita. Ero appena arrivato a Girona, dove sono stato trattato con grande calore e vicinanza fin dal primo minuto. Non vedevo l'ora di far parte della squadra e di aiutare i compagni a raggiungere il nostro obiettivo. Ora il mio ruolo è cambiato completamente, ma il mio supporto alla squadra no. Non è solo un grande gruppo di giocatori e di staff: sembra una famiglia. Sin dall'inizio ho sentito il loro sostegno e la loro vicinanza. Come atleti, la nostra gioia più grande è competere: allenarsi e giocare. Devo mettere tutto in pausa per diversi mesi, poiché ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico".