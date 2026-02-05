Corriere dello Sport.it
Ter Stegen dopo l'infortunio: " È dura per me, ma il mio sostegno..."

Il portiere tedesco ex Barcellona si è espresso sui social riguardo il suo infortunio
2 min

Marc André Ter Stegen, ex numero 1 del Barcellona ed ora in forze al Girona, ha subito un infortunio che mette a rischio la sua presenza ai mondiali. Si tratta di una lesione al bicipite femorale subita durante la sfida con il Real Oviedo il 31 gennaio scorso.

Le sue parole sui social: " Non vedevo l'ora di aiutare i compagni"

Il tedesco dopo il grave in fortunio si è espresso sui social: "Sono una persona positiva. Ho sempre avuto questa mentalità e l'ho portata con me in ogni sfida che ho affrontato, ma questa è particolarmente dura per me. Lo scorso fine settimana è successo il peggio: mi sono infortunato durante la partita. Ero appena arrivato a Girona, dove sono stato trattato con grande calore e vicinanza fin dal primo minuto. Non vedevo l'ora di far parte della squadra e di aiutare i compagni a raggiungere il nostro obiettivo. Ora il mio ruolo è cambiato completamente, ma il mio supporto alla squadra no. Non è solo un grande gruppo di giocatori e di staff: sembra una famiglia. Sin dall'inizio ho sentito il loro sostegno e la loro vicinanza. Come atleti, la nostra gioia più grande è competere: allenarsi e giocare. Devo mettere tutto in pausa per diversi mesi, poiché ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico".

