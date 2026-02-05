L'Atletico Madrid si è giocata l'accesso alla semifinale di Coppa del Re contro il Real Betis a Siviglia. La squadra di Simeone ha avuto vita facile, portandosi sul risultato di 0-3 dopo appena 37 minuti, poi nel secondo tempo sono stati segnati altri 2 gol, per un complessivo di 0-5 per gli ospiti. La partita dei quarti di finale, ha visto scendere in campo alcuni ex Serie A, tra cui Natan nel Betis e Musso, Ruggeri, Nico Gonzalez e Lookman tra le file dell'Atletico Madrid. La sfida si ripeterà domenica 8 febbraio al Metropolitano di Madrid, ma sta volta la gara sarà valida per La Liga.