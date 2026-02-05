Lookman, che debutto con l'Atletico Madrid: subito gol e assist, trascina Simeone in semifinale
L'Atletico Madrid si è giocata l'accesso alla semifinale di Coppa del Re contro il Real Betis a Siviglia. La squadra di Simeone ha avuto vita facile, portandosi sul risultato di 0-3 dopo appena 37 minuti, poi nel secondo tempo sono stati segnati altri 2 gol, per un complessivo di 0-5 per gli ospiti. La partita dei quarti di finale, ha visto scendere in campo alcuni ex Serie A, tra cui Natan nel Betis e Musso, Ruggeri, Nico Gonzalez e Lookman tra le file dell'Atletico Madrid. La sfida si ripeterà domenica 8 febbraio al Metropolitano di Madrid, ma sta volta la gara sarà valida per La Liga.
Lookman subito in gol: Atletico in semifinale
Ademola Lookman, in questa sessione di calciomercato invernale è passato dell' Atalanta, all'Atletico Madrid per 35mln. Il calciatore nigeriano, è partito titolare nella sfida di Coppa del Re contro il Betis. Alla goleada messa a segno dalla squadra di Siemone, ha subito partecipato anche il neo acquisto Lookman. Prima, segnando il gol del momentaneo 0-3, al 37' del primo tempo, dopo aver ricevuto la palla in area di rigore, mette a sedere due difensori e poi la calcia in rete, poi servendo l'assist dello 0-4 a Griezmann. Dunque una prestazione degna di nota per l'ex attaccante dell'Atalanta, che alla prima da titolare si è subito fatto trovare pronto. La partenza di Ademola all'Atleti, lascia ben sperare il Cholo ed i suoi tifosi, perché ricorda molto l'esordio del nigeriano fatto con l'Atalanta nel 2022, nella gara contro la Sampdoria a Marassi, vinta 0-2 dai nerazzurri, in gol proprio con Lookman. Al 79', il nuovo numero 22 dei Colchoneros è stato sostituito ed al suo posto è entrato Vargas.