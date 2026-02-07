Liga, la Real Sociedad batte l'Elche. Rinviate due gare

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Barcellona a parte , si gioca solo a San Sebastian nel sabato di Liga e la Real Sociedad coglie un meritato successo sull' Elche per 3-1, un risultato che tiene i baschi in corsa per l'Europa, a tre punti dall'Espanyol e a quattro punti dal Betis, che però devono ancora scendere in campo. All'Anoeta accade praticamente tutto nel primo tempo, con i gol dei padroni di casa segnati da Sucic al 24' e da Oyarzabal al 37' e la rete per gli ospiti al 42' di André Silva. Nella ripresa è Oskarsson a chiudere il conto a un minuto dalla fine.

Real Sociedad-Elche 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Siviglia-Girona spostata a domenica 8 febbraio

Il maltempo sta condizionando in modo significativo la 23esima giornata del campionato spagnolo. Il match del 'Ramon Sanchez Pizjuan' tra Siviglia e Girona, inizialmente in programma oggi (sabato 7 febbraio) alle 18:30, è stato infatti rinviato a causa della tempesta Marta che si sta abbattendo sulla Spagna e si disputerà domani, domenica 8, con calcio d'inizio in programma alle 16:15.

Non si gioca neanche a Madrid: rinviata Rayo Vallecano-Oviedo, cosa è successo

Niente calcio neanche all'Estadio de Vallecas di Madrid tra i padroni di casa del Rayo Vallecano e il neopromosso Oviedo, sfida inizialmente in programma oggi alle 14 e rinviata a data da destinarsi. Il motivo? Le precarie condizioni delle strutture del club capitolino - terreno di gioco compreso - che, al momento, non sono in grado di garantire l'incolumità dei giocatori. Inoltre, le avverse condizioni climatiche riscontrate durante i lavori e le previsioni di abbondanti piogge nelle prossime ore sulla capitale spagnola, hanno impedito al campo di Vallecas di raggiungere lo stato ideale.