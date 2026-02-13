Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bufera in Spagna per il gesto con la mano di Simeone a Yamal durante Atletico-Barcellona: la presa in giro fa discutere

Cholo scatenato durante la semifinale d'andata di Coppa del Re: con le tre dita, ha ricordato al talento blaugrana il parziale di 3-0 per i Colchoneros, dopo il gol di Lookman
2 min
TagsSimeoneYamalAtletico Madrid-Barcellona

Fa discutere in Spagna il gesto di Diego Pablo Simeone, scatenato nell'arco dei 90 minuti di Atletico Madrid-Barcellona, semifinale d'andata di Coppa del Re dominata dai Colchoneros. Subito dopo il 3-0 realizzato da Ademola Lookman, il Cholo si è rivolto verso Lamine Yamal, ricordandogli il parziale che stava maturando al "Metropolitano". Scaramucce che hanno riportato alla mente il recente battibecco tra l'ex centrocampista della Lazio e Vinicius Jr, in occasione della Final Four della Supercoppa Spagnola.

Simeone, il gesto con le tre dita verso Yamal fa il giro del web: cosa è successo

È virale il gesto del Cholo Simeone verso Lamine Yamal, indispettito dalle tre dita mostrate dal manager argentino al momento della rete di Ademola Lookman, che al 33' ha fissato il parziale di Atletico Madrid-Barcellona sul 3-0 per i padroni di casa. Poi, nel finale della prima frazione, è arrivato addirittura il poker di Julian Alvarez per il definitivo 4-0. Sui social si dividono: per molti, un'inutile provocazione da parte di un allenatore di questa caratura, per altri, semplice agonismo e non più di un banale "sfottò".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

