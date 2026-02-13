Bufera in Spagna per il gesto con la mano di Simeone a Yamal durante Atletico-Barcellona: la presa in giro fa discutere

Fa discutere in Spagna il gesto di Diego Pablo Simeone, scatenato nell'arco dei 90 minuti di Atletico Madrid-Barcellona, semifinale d'andata di Coppa del Re dominata dai Colchoneros. Subito dopo il 3-0 realizzato da Ademola Lookman, il Cholo si è rivolto verso Lamine Yamal, ricordandogli il parziale che stava maturando al "Metropolitano". Scaramucce che hanno riportato alla mente il recente battibecco tra l'ex centrocampista della Lazio e Vinicius Jr, in occasione della Final Four della Supercoppa Spagnola.