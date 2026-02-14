Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, frena il Villarreal: Satriano lancia il Getafe. Pari tra Espanyol e Celta Vigo© EPA

Liga, frena il Villarreal: Satriano lancia il Getafe. Pari tra Espanyol e Celta Vigo

Tre punti d'oro per gli Azulones che piegano 2-1 il 'Sottomarino giallo': decisivo il gol dell'ex attaccante dell'Inter. Pericos e Celestes show: 2-2 a Barcellona
2 min
TagsLiga

GETAFE (SPAGNA) - Colpaccio del Getafe nella 24esima giornata della Liga in casa contro il Villarreal. Gli Azulones piegano 2-1 il 'Sottomarino giallo': decisive le reti di Arambarri (su rigore) al 41' e dell'ex Inter Satriano (53'), inutile invece per gli ospiti il guizzo di Mikautadze al 76'. Con questo successo il Getafe sale al decimo posto a 29 punti in classifica, mentre il Villarreal resta fermo al terzo posto a 45.

Getafe-Villarreal 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Espanyol e Celta si dividono la posta in palio

Il sabato della massima serie spagnola si è aperto nel primo pomeriggio con il 2-2 di Barcellona tra i padroni di casa dell'Espanyol e il Celta Vigo. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 38' con Jutgla, poi nella ripresa arriva il ribaltone dei padroni di casa con i guizzi di Garcia (66') e Dolan (86'), ma in pieno recupero è Iglesias (93') a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. I catalani fanno un piccolo passo in avanti dopo quattro sconfitte consecutive e salgono a 35 punti, al sesto posto e in piena zona Europa League. La squadra di coach Gonzalez conserva così il punto di vantaggio proprio sui galiziani, settimi a quota 34.

Espanyol-Celta Vigo 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Liga, il calendarioLiga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS