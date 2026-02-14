Liga, frena il Villarreal: Satriano lancia il Getafe. Pari tra Espanyol e Celta Vigo
GETAFE (SPAGNA) - Colpaccio del Getafe nella 24esima giornata della Liga in casa contro il Villarreal. Gli Azulones piegano 2-1 il 'Sottomarino giallo': decisive le reti di Arambarri (su rigore) al 41' e dell'ex Inter Satriano (53'), inutile invece per gli ospiti il guizzo di Mikautadze al 76'. Con questo successo il Getafe sale al decimo posto a 29 punti in classifica, mentre il Villarreal resta fermo al terzo posto a 45.
Getafe-Villarreal 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Espanyol e Celta si dividono la posta in palio
Il sabato della massima serie spagnola si è aperto nel primo pomeriggio con il 2-2 di Barcellona tra i padroni di casa dell'Espanyol e il Celta Vigo. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 38' con Jutgla, poi nella ripresa arriva il ribaltone dei padroni di casa con i guizzi di Garcia (66') e Dolan (86'), ma in pieno recupero è Iglesias (93') a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. I catalani fanno un piccolo passo in avanti dopo quattro sconfitte consecutive e salgono a 35 punti, al sesto posto e in piena zona Europa League. La squadra di coach Gonzalez conserva così il punto di vantaggio proprio sui galiziani, settimi a quota 34.
Espanyol-Celta Vigo 2-2: cronaca, tabellino e statistiche