Liga, frena il Villarreal: Satriano lancia il Getafe. Pari tra Espanyol e Celta Vigo

Espanyol e Celta si dividono la posta in palio

Il sabato della massima serie spagnola si è aperto nel primo pomeriggio con il 2-2 di Barcellona tra i padroni di casa dell'Espanyol e il Celta Vigo. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 38' con Jutgla, poi nella ripresa arriva il ribaltone dei padroni di casa con i guizzi di Garcia (66') e Dolan (86'), ma in pieno recupero è Iglesias (93') a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. I catalani fanno un piccolo passo in avanti dopo quattro sconfitte consecutive e salgono a 35 punti, al sesto posto e in piena zona Europa League. La squadra di coach Gonzalez conserva così il punto di vantaggio proprio sui galiziani, settimi a quota 34.

