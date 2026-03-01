Liga, gol e spettacolo nel derby andaluso: il Celta si porta a -3 dal Betis

SIVIGLIA (SPAGNA) - Gol e spettacolo nel sentitissimo derby andaluso tra Betis e Siviglia, terminato 2-2. Sono i padroni di casa biancoverdi ad illudersi, grazie all'uno-due del primo tempo firmato da Antony e Fidalgo, ma nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che prima accorciano le distanz con Sanchez e poi trovano il pari a cinque minuti dalla fine con Romero.

Betis-Siviglia 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Pari tra Elche ed Espanyol, vince il Valencia

Si chiude sul 2-2 la sfida del 'Martinez Valero' tra l'Elche (17° in classifica a 26 punti) e l'Espanyol (settimo a 36). Gli ospiti sbloccano il risultato al 7' con Kike Garcia per poi farsi raggiungere al 42' da Aguado. Nella ripresa i 'Periquitos' rimettono la freccia al 57' con Romero ma i padroni di casa non si arrendono e al 90', con Mir su calcio di rigore, ristabiliscono il definitivo equilibrio. Espulso, in pieno recupero, l'ex Cremonese Pichel (doppio giallo per il centrocampista congolese). Colpo salvezza del Valencia che batte 1-0 l'Osasuna di mister Lisci (10° a 33 punti) e vola a +5 sul Maiorca terzultimo: il calcio di rigore trasformato da Ramazani al 67' fa esplodere di gioia il 'Mestalla'.

Elche-Espanyol 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Valencia-Osasuna 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Celta risponde al Betis

Domenica significativa per il Celta, che batte in rimonta il Girona e guadagna due punti sul Betis, nella corsa alla quinta posizione, ancora occupata dagli andalusi. Eppure, come anticipato, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio nel cuore del primo tempo grazie a Vanat. Nella ripresa però arriva la rimonta ospite, con il gol del pari firmato da Jutgla e l'autorete di Vitor Reis a sancire il successo dela squadra di Vigo

Girona-Celta Vigo 1-2: cronaca, tabellino e statistiche