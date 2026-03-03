Rudiger e Real Madrid nella bufera dopo il ko con il Getafe: polemiche in Spagna per il rosso mancato

Real Madrid-Getafe 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Rudiger e Real Madrid nella bufera dopo il ko con il Getafe

Al centro della bufera Rudiger, ex difensore della Roma, che ha rischiato il rosso al 25' per una dura entrata su Diego Rico. Caduto in seguito a un contrasto con Arda Guler, il calciatore del Getafe è stato infatti colpito con una ginocchiata in faccia dal tedesco del Real Madrid, protagonista di un intervento decisamente troppo irruento e potenzialmente pericoloso, oltre che inutile. Il risultato era ancora sullo 0-0 e un'espulsione avrebbe lasciato i padroni di casa per più di un'ora in dieci, ma 'arbitro Alejandro Muniz Ruiz ha lasciato correre e non è stato nemmeno richiamato dal Var per valutare un potenziale rosso. E anche se gli ospiti hanno poi comunque vinto la partita, decisa dal gol di Satriano al 39' e terminata comunque in inferiorità numerica delle due squadre (espulsione diretta per Mastantuono e doppia ammonizione per Liso), nelle ore successive non sono mancate le polemiche, con la direzione di gara del 'Bernabeu' nel mirino di critiche e ironie sui social.