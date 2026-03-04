Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, Rayo Vallecano-Oviedo 3-0: doppietta di De Frutos e gol di Garcia© EPA

Liga, Rayo Vallecano-Oviedo 3-0: doppietta di De Frutos e gol di Garcia

Nel recupero della 23ª giornata successo importante dei madrileni che salgono a 30 punti in classifica
2 min

Il Rayo Vallecano conquista una vittoria netta nel recupero della 23ª giornata di Liga, battendo il Real Oviedo con un convincente 3-0 davanti al proprio pubblico. I padroni di casa hanno indirizzato la gara già nel finale del primo tempo, mostrando maggiore qualità e controllo del gioco rispetto agli avversari. A sbloccare il risultato è stato De Frutos al 44’, poco prima dell’intervallo. L’esterno offensivo ha poi raddoppiato all’inizio della ripresa, trasformando un calcio di rigore al 50’. Il doppio vantaggio ha permesso al Rayo Vallecano di gestire la partita con maggiore tranquillità. Il terzo gol è arrivato al 62’ con Garcia, che ha definitivamente chiuso i conti e messo al sicuro il risultato per la formazione madrilena.

La classifica

Grazie a questo successo il Rayo Vallecano sale a 30 punti in classifica, guadagnando terreno nella zona centrale della graduatoria. Situazione invece complicata per il Real Oviedo, che rimane ultimo con 17 punti, sempre più in difficoltà nella lotta per la salvezza.

Rayo Vallecano-Oviedo: tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Barcellona-Atletico Madrid 3-0Real Madrid, Rodrygo si rompe il crociato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS