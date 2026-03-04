Liga, Rayo Vallecano-Oviedo 3-0: doppietta di De Frutos e gol di Garcia

Il Rayo Vallecano conquista una vittoria netta nel recupero della 23ª giornata di Liga, battendo il Real Oviedo con un convincente 3-0 davanti al proprio pubblico. I padroni di casa hanno indirizzato la gara già nel finale del primo tempo, mostrando maggiore qualità e controllo del gioco rispetto agli avversari. A sbloccare il risultato è stato De Frutos al 44’, poco prima dell’intervallo. L’esterno offensivo ha poi raddoppiato all’inizio della ripresa, trasformando un calcio di rigore al 50’. Il doppio vantaggio ha permesso al Rayo Vallecano di gestire la partita con maggiore tranquillità. Il terzo gol è arrivato al 62’ con Garcia, che ha definitivamente chiuso i conti e messo al sicuro il risultato per la formazione madrilena.