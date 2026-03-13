L'Alaves si illude con l'autogol di Rafa Marin, poi il pareggio beffa del Villarreal al 98'

Villarreal da Champions

Beffa per l'Alaves, che ha schierato Boye (ex Torino), è a secco di successi da 6 gare consecutive in campionato ed è sedicesimo in classifica. Va meglio al Villarreal di Marcelino, appaiato all'Atletico Madrid al terzo posto (ma con una gara in più) e in piena corsa per un posto in Champions League.

LIGA, LA CLASSIFICA

ALAVES-VILLARREAL 1-1, TABELLINO E STATISTICHE