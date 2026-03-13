L'Alaves si illude con l'autogol di Rafa Marin, poi il pareggio beffa del Villarreal al 98'
VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Non arriva ancora la vittoria per il Deportivo Alaves, fermato sull'1-1 in casa dal Villarreal nella 28ª giornata della Liga. La formazione basca, con Quique Flores allenatore da una decina di giorni, si illude al 40', quando passa in vantaggio grazie a un'autorete di Rafa Marin, ex difensore del Napoli, che devia nella propria porta un colpo di tacco di Toni Martinez. Gli ospiti sono sull'orlo del ko, ma trovano il meritato pareggio all'ottavo minuto di recupero con l'ivoriano Nicolas Pépé.
Villarreal da Champions
Beffa per l'Alaves, che ha schierato Boye (ex Torino), è a secco di successi da 6 gare consecutive in campionato ed è sedicesimo in classifica. Va meglio al Villarreal di Marcelino, appaiato all'Atletico Madrid al terzo posto (ma con una gara in più) e in piena corsa per un posto in Champions League.
ALAVES-VILLARREAL 1-1, TABELLINO E STATISTICHE