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lunedì 16 marzo 2026
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Liga, Ciss salva il Rayo Vallecano allo scadere contro il Levante© Getty Images

Liga, Ciss salva il Rayo Vallecano allo scadere contro il Levante

Nel posticipo del lunedì  della 28ª giornata del campionato spagnolo, finisce in parità al Vallecas, con i padroni di casa che rischiano grosso
2 min
TagsLigaRayo VallecanoLevante

Il posticipo del lunedì della 28ª giornata di Liga tra Rayo Vallecano e Levante si conclude con un sofferto pareggio per i padroni di casa, che si salvano allo scadere contro la penultima in classifica. Una situazione che si stava facendo pericolosa, con il rischio di essere trascinati in piena zona retrocessione.

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Ciss risponde ad Espì allo scadere

Reduce dal trionfo in Turchia in Conference League e da sette risultati utili consecutivi, il Rayo Vallecano impatta con una certa supponenza il match del Vallecas con il Levante penultimo in classifica e finisce per pagare subito dazio, ritrovandosi all'intervallo sotto di una rete, effetto del colpo di testa vincente di Espì, che al 41' porta avanti gli ospiti. Nella ripresa i padroni di casa restano praticamente subito in dieci uomini: al 53' Mendy rimedia il secondo giallo della sua partita con l'inflessibile Cesar Soto Grado che gli mostra il cartellino rosso e lo manda anzitempo sotto la doccia. Nonostante l'inferiorità numerica, il Rayo Vallecano insiste generosamente, fino a trovare un pari tutto sommato meritato grazie alla zampata di Ciss proprio allo scadere.

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