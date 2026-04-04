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Liga, la Real Sociedad in zona Europa. Betis ed Espanyol si fermano© Getty Images

Liga, la Real Sociedad in zona Europa. Betis ed Espanyol si fermano

Nella 30esima giornata i baschi battono il Levante e agganciano momentaneamente il Celta Vigo al sesto posto
2 min
TagsLiga

SIVIGLIA (SPAGNA)Vince la Real Sociedad e si accende la corsa europea, mentre Betis ed Espanyol si fermano a vicenda. Nella 30ª giornata di Liga sorridono i baschi, che superano il Levante e agganciano il Celta Vigo, in attesa del match del Mestalla. Un turno che lascia invece tutto invariato tra Betis ed Espanyol, con un pari che serve ma non basta.

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La Real Sociedad 'vede' l'Europa: Levante ko. Pareggio del Betis

Successo per 2-0 della Real Sociedad in casa contro il Levante. A decidere il match della 'Reale Arena' di San Sebastian le reti, una per tempo, di Martin (30') e Mendez (83'). Con questa vittoria i 'Txuri-Urdin' si portano al sesto posto a 41 punti in classifica e agganciano, almeno momentaneamente, il Celta Vigo impegnato domani - domenica 5 aprile - al 'Mestalla' contro il Valencia. Sconfitta pesante invece per il Levante che resta penultimo a quota 26. Finisce 0-0 tra Real Betis ed Espanyol. Un pareggio che soddisfa solo in parte entrambe: il Betis sale a 45 punti in classifica, mentre l’Espanyol raggiunge quota 38.

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