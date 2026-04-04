Liga, la Real Sociedad in zona Europa. Betis ed Espanyol si fermano
SIVIGLIA (SPAGNA) - Vince la Real Sociedad e si accende la corsa europea, mentre Betis ed Espanyol si fermano a vicenda. Nella 30ª giornata di Liga sorridono i baschi, che superano il Levante e agganciano il Celta Vigo, in attesa del match del Mestalla. Un turno che lascia invece tutto invariato tra Betis ed Espanyol, con un pari che serve ma non basta.
Betis Siviglia-Espanyol 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
La Real Sociedad 'vede' l'Europa: Levante ko. Pareggio del Betis
Successo per 2-0 della Real Sociedad in casa contro il Levante. A decidere il match della 'Reale Arena' di San Sebastian le reti, una per tempo, di Martin (30') e Mendez (83'). Con questa vittoria i 'Txuri-Urdin' si portano al sesto posto a 41 punti in classifica e agganciano, almeno momentaneamente, il Celta Vigo impegnato domani - domenica 5 aprile - al 'Mestalla' contro il Valencia. Sconfitta pesante invece per il Levante che resta penultimo a quota 26. Finisce 0-0 tra Real Betis ed Espanyol. Un pareggio che soddisfa solo in parte entrambe: il Betis sale a 45 punti in classifica, mentre l’Espanyol raggiunge quota 38.
Real Sociedad-Levante 2-0: cronaca, tabellino e statistiche