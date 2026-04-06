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lunedì 6 aprile 2026
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L'Atletico Madrid alza la voce contro il Var dopo la sfida con il Barcellona: "Non ha senso, c'è da vergognarsi" 

Durissimo comunicato del club della capitale: "Non è normale che in situazioni identiche si prendano decisioni diverse"
2 min
Tagsatletico madrid

L'Atletico Madrid non ci sta. E si fa sentire. La direzione del derby contro il Real Madrid, ma anche quella della sfida contro il Barcellona, non sono piaciuti ai vertici del club, tanto da chiedere spiegazioni alla commissione arbitrale. Tra l'altro la conversazione pubblicata dalla federazione spagnola sui social tra il direttore di gara Ferrer e la sala Var, che ha portato all'annullamento del rosso a Gerard Martin, ha ampliato le polemiche. 

Il comunicato dell'Atletico Madrid  

L'ad Miguel Angel Marin ha firmato un comunicato ufficiale: "Quando vediamo le immagini e ascoltiamo gli audio condivisi dalla Federazione, c'è solo da vergognarsi. Non è possibile che ci facciano ascoltare commenti completamente contrari a quello che dovrebbe essere il corretto funzionamento del Var e che non succeda nulla. Gli arbitri hanno lo stesso diritto di sbagliare di giocatori, tecnici e dirigenti, ma gli errori di gioco sono appunto errori". 

Ancora: "Un'altra cosa è che un arbitro al Var influenzi quello di campo mentre sta giudicando un'azione. L'arbitro in campo deve avere la responsabilità e prendere le sue decisioni interpretando l'intenzione dei giocatori. Il Var deve intervenire solo per correggere errori oggettivi, non per decidere al posto dell'arbitro principale. Non è normale che in situazioni identiche si prendano decisioni diverse, che cambi il criterio e che non sappiamo a cosa attenerci. Ci è successo nelle ultime due giornate. Non ha senso". Il riferimento è all'intervento di Valentin Gomez in Betis-Rayo di qualche settimana fa, molto simile a quello di Martin, ritenuto dalla commissione arbitrale sanzionabile con il cartellino rosso.

 

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