Furia Real Madrid e Barcellona, reclami a raffica contro gli arbitri: è bufera in Spagna per presunti errori 

Non si placano le polemiche in Spagna per alcune direzioni arbitrali che hanno riguardato, in particolare, le partite di Real Madrid e Barcellona . In casa blaugrana, è chiaro il riferimento all' espulsione di Cubarsí e al mancato penalty per fallo di mano di Pubill , in occasione dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro i rivali dell' Atletico Madrid di Simeone. Un "palese errore" secondo i catalani, che hanno fatto ricorso addirittura all'UEFA .

Real Madrid e Barcellona furiose per gli ultimi arbitraggi: contestati i presunti errori

Non solo il Barça. Anche il Real Madrid è furioso per un rigore non concesso per un presunto intervento falloso ai danni du Kylian Mbappé nella partita pareggiata ieri sera in Liga col Girona, risultato che peraltro spalanca la strada al Barcellona verso il titolo. Nel finale del match, il difensore degli ospiti Vitor Reis con una sbracciata ha colpito al volto Mbappé, causandogli anche una lieve ferita. "È rigore qui e anche sulla luna", ha tuonato Alvaro Arbeloa nel dopo gara. "È solo un altro caso. Quando interviene il Var? Quando gli fa comodo e quando non gli fa comodo, non interviene. Conoscete già la mia opinione e i fatti lo dimostrano. Abbiamo avuto molti problemi con gli arbitri", ha aggiunto il tecnico dei blancos. Il Real, secondo quanto riportato dai media spagnoli, ha fatto capire di non avere intenzione di normalizzare la relazione con la classe arbitrale e la Federazione, finché l'intero sistema non verrà rifondato.