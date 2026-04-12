Liga, l'Osasuna rallenta la corsa del Betis. Tris Maiorca al Rayo Vallecano: Muriqi show!

Osasuna-Betis Siviglia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Muriqi lancia il Maiorca: doppietta da urlo al Rayo Vallecano

Festa grande invece al 'Son Moix' dove i padroni di casa del Maiorca centrano la terza vittoria casalinga consecutiva spazzando via, con un perentorio 3-0, il Rayo Vallecano. Protagonista indiscusso del match è Vedat Muriqi: il bomber kosovaro ex Lazio sale in cattedra con una doppietta da urlo, al 36' e al 40', e sale a quota 21 gol in campionato. Nel secondo tempo arriva anche il sigillo di Virgili al 65' che consente alla formazione allenata da mister Demichelis di agganciare il Siviglia a 34 punti, a +2 sulla zona retrocessione e a -1 proprio dal Rayo, inchiodato a quota 35 e sulle gambe dopo le fatiche di Conference League contro l'AEK (ritorno dei quarti ad Atene giovedì 16 aprile con i madrileni avanti dopo il 3-0 del primo round a Vallecas).

Maiorca-Rayo Vallecano 3-0: cronaca, tabellino e statistiche