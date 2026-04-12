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Liga, l'Osasuna rallenta la corsa del Betis. Tris Maiorca al Rayo Vallecano: Muriqi show!© EPA

Liga, l'Osasuna rallenta la corsa del Betis. Tris Maiorca al Rayo Vallecano: Muriqi show!

La formazione di Pamplona, guidata in panchina dall'italiano Lisci, blocca sull'1-1 i biancoverdi di Valverde. I 'pirati', trascinati dalla doppietta dell'ex Lazio, annientano i madrileni
3 min
TagsLiga

PAMPLONA (SPAGNA) - L'Osasuna rallenta la corsa europea del Betis Siviglia. Nella sfida disputata allo stadio 'El Sadar', valida per la 31esima giornata della Liga spagnola, i 'Rojillos' di Alessio Lisci bloccano sull'1-1 gli andalusi di Pellegrini. Al gol ospite di Ezzalzouli, arrivato al 7' su assist di Bellerin, risponde l'ex Sampdoria e Crotone Budimir, chirurgico dal dischetto al tramonto del primo tempo (40'). L'attaccante croato sale così a quota 16 centri nella classifica marcatori. Un punto importante per la formazione navarra che raggiunge i 39 punti, a sette lunghezze di distanza dai biancoverdi di Siviglia, quinti a 46.

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Muriqi lancia il Maiorca: doppietta da urlo al Rayo Vallecano

Festa grande invece al 'Son Moix' dove i padroni di casa del Maiorca centrano la terza vittoria casalinga consecutiva spazzando via, con un perentorio 3-0, il Rayo Vallecano. Protagonista indiscusso del match è Vedat Muriqi: il bomber kosovaro ex Lazio sale in cattedra con una doppietta da urlo, al 36' e al 40', e sale a quota 21 gol in campionato. Nel secondo tempo arriva anche il sigillo di Virgili al 65' che consente alla formazione allenata da mister Demichelis di agganciare il Siviglia a 34 punti, a +2 sulla zona retrocessione e a -1 proprio dal Rayo, inchiodato a quota 35 e sulle gambe dopo le fatiche di Conference League contro l'AEK (ritorno dei quarti ad Atene giovedì 16 aprile con i madrileni avanti dopo il 3-0 del primo round a Vallecas).

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