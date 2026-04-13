VALENCIA (SPAGNA) - Nel posticipo della 31ª giornata di Liga, sorpresa all'Estadi Ciutat de Valencia, con i padroni di casa che superano 1-0 il Getafe. Flop inatteso per i madrileni, reduci da una lunga serie positiva e che pure si fermano sul più bello. A decidere è la rete all'83' di Espi, uomo partita al di là del gol vittoria, perché dopo soli 8' era stato espulso in seguito ad una mischia, poi chiarita dal Var, con il rosso commutato in giallo per l'attaccante. In mezzo anche ben due rigori falliti dai pardoni di casa con Dela al 61' e Romero al 92', che avrebbero potuto rendere più rotondo il risultato.