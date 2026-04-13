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Liga, sussulto salvezza del Levante: Espi riaccende la speranza, Getafe ko© Getty Images

Liga, sussulto salvezza del Levante: Espi riaccende la speranza, Getafe ko

La squadra di De la Fuente la spunta sui madrileni, che falliscono l'occasione di agganciare il Celta al sesto posto
1 min
TagsLigaLevanteGetafe

VALENCIA (SPAGNA) - Nel posticipo della 31ª giornata di Liga, sorpresa all'Estadi Ciutat de Valencia, con i padroni di casa che superano 1-0 il Getafe. Flop inatteso per i madrileni, reduci da una lunga serie positiva e che pure si fermano sul più bello. A decidere è la rete all'83' di Espi, uomo partita al di là del gol vittoria, perché dopo soli 8' era stato espulso in seguito ad una mischia, poi chiarita dal Var, con il rosso commutato in giallo per l'attaccante. In mezzo anche ben due rigori falliti dai pardoni di casa con Dela al 61' e Romero al 92', che avrebbero potuto rendere più rotondo il risultato.

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Liga, come cambia la classifica

In classifica, occasione persa per il Getafe, che dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite, si ferma sul più bello, fallendo l'occasione di agganciare il Celta al sesto posto. Per il Levante invece si parla di sopravvivenza e i tre punti oltre ad essere corroboranti, permettono di lasciare l'ultimo posto all'Oviedo e di sperare ancora nella salvezza. 

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