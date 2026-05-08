Il tavolo, il trauma cranico, il Clasico: la verità di Valverde sulle risse con Tchouameni. La nota nettissima del Real Madrid

Una giornata di ordinaria follia ha scosso lo spogliatoio del Real Madrid: le tensioni interne dopo l'eliminazione dalla Champions, l'ansia per il Clasico che potrebbe laureare il Barcellona campione di Spagna e soprattutto la rissa tra Valverde e Tchouameni , con il comunicato del club, le parole dei protagonisti e i possibili procedimenti disciplinari da parte della società spagnola.

La versione di Valverde

Valverde (che da referto medico dovrebbe rimanere a riposo dai 10 ai 14 giorni) ha provato a spiegare sui social la sua versione: "Ieri ho avuto un incidente con un compagno di squadra durante una sessione di allenamento. La stanchezza da competizione e la frustrazione hanno fatto sembrare tutto esagerato. In uno spogliatoio normale, queste cose possono capitare e di solito si risolvono internamente senza diventare di dominio pubblico. Chiaramente, qualcuno qui sta diffondendo pettegolezzi, e con una stagione senza titoli, in cui il Real Madrid è sempre sotto i riflettori, tutto viene ingigantito”. L'uruguaiano ha poi spiegato: "Oggi abbiamo avuto un altro disaccordo. Durante la discussione, ho colpito accidentalmente un tavolo, causandomi un piccolo taglio sulla fronte che ha richiesto una visita di routine in ospedale. In nessun momento il mio compagno mi ha colpito, né io ho colpito lui”. Il calciatore ha ribadito di voler raccontare le sue verità a fine stagione, ricordando che "il Real è una delle cose più importante della mia vita e non posso restarne indifferente". Per tutto questo, Valerde si definisce "il più triste e addolorato per questa situazione che mi impedisce di giocare la prossima partita a causa di decisioni mediche”.

Valverde, il comunicato del Real Madrid

Il club ha poi fatto luce, con un comunicato ufficiale: "A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Fede Valverde dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione cerebrale traumatica. Valverde è a casa in buone condizioni e dovrà rimanere a riposo per 10-14 giorni, come indicato dai protocolli medici per questa diagnosi".