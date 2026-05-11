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lunedì 11 maggio 2026
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Botta e risposta tra Rayo Vallecano e Girona: il punto accontenta tutti© Getty Images

Botta e risposta tra Rayo Vallecano e Girona: il punto accontenta tutti

Nel posticipo del lunedì di Liga è 1-1 tra i madrileni, con la testa alla finale di Conference, e catalani, che restano in lotta per la salvezza
1 min
TagsLigaRayo Vallecanogirona

Nel posticipo del lunedì della 35ª giornata di Liga finisce in parità la sfida tra Rayo Vallecano e Girona. Un pari che accontenta entrambe le formazioni, i madrileni con la testa alla finale di Conference League e i catalani, che con questo punto agganciano a quota 39 l'Elche, il Maiorca e l'Espanyol e allungano sull'Alaves, terzultimo a quota 37.

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Botta e risposta nel finale

All'Estadio de Vallecas è partita vera tra Rayo e Girona, che si affrontano a viso aperto, ma che chiudono con un pareggio che consente ai padroni di casa di blindare la salvezza e agli ospiti di continuare a rincorrerla. Nel primo tempo, dopo una grande occasione sciupata da Roca per i catalani, sono i madrileni ad andare vicini al gol per due volte con Camello. Nella ripresa più Rayo che Girona e a quattro minuti dalla fine arriva la rete di Alemao che porta avanti i padroni di casa. Al 90' però, sugli sviluppi di un corner, arriva l'incornata perfetta di Stuani, che fissa il risultato sull'1-1. 

Rayo Vallecano-Girona 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

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