Liga, Espanyol e Siviglia festeggiano la salvezza. Incubo Maiorca

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Gioia Espanyol, paura Maiorca, colpo Siviglia

Grandi festeggiamenti all'RCDE Stadium per il successo dell'Espanyol sull'Athletic, che vale la salvezza per i catalani. Contro i baschi i gol che scacciano l'incubo retrocessione arrivano nella ripresa, con Milla al 69' e Garcìa in pieno recupero a firmare il prezioso 2-0. Con i successi di Espanyol e addrittura Alaves, si complicano le cose per il Maiorca, sconfitto 3-1 dal Getafe e che resta nella zona caldissima della classifica. Scaccia l'incubo retrocessione anche il Siviglia, che rimonta dallo 0-2 in casa del Villarreal terzo in classifica.

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