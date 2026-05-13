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Liga, Espanyol e Siviglia festeggiano la salvezza. Incubo Maiorca© EPA

Liga, Espanyol e Siviglia festeggiano la salvezza. Incubo Maiorca

I catalani battono l'Athletic e si allontanano dalla zona calda, nella quale rimangono Muriqi e compagni. Colpo delgi andalusi in casa del Villarreal
1 min
TagsLigaEspanyolVillarreal

Nel turno infrasettimanale di Liga protagonista la lotta salvezza, sconquassata dal successo dell'Alaves sul Barcellona, che mette nei guai il Maiorca. Festeggia la salvezza invece l'Espanyol. Sorprendente successo per il Siviglia, che passa in casa del Villarreal.

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Gioia Espanyol, paura Maiorca, colpo Siviglia

Grandi festeggiamenti all'RCDE Stadium per il successo dell'Espanyol sull'Athletic, che vale la salvezza per i catalani. Contro i baschi i gol che scacciano l'incubo retrocessione arrivano nella ripresa, con Milla al 69' e Garcìa in pieno recupero a firmare il prezioso 2-0. Con i successi di Espanyol e addrittura Alaves, si complicano le cose per il Maiorca, sconfitto 3-1 dal Getafe e che resta nella zona caldissima della classifica. Scaccia l'incubo retrocessione anche il Siviglia, che rimonta dallo 0-2 in casa del Villarreal terzo in classifica.

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