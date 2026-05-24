Il Villarreal ne fa cinque all'Atletico e si prende il terzo posto in Spagna

Nella 'finalina' per il terzo posto della Liga , il Villarreal si impone 5-1 sull' Atletico Madrid , collocandosi dietro alle grandi del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid , in questo campionato.

Villarreal contro Atletico per il terzo posto in Spagna

Le due squadre arrivavano alla partita entrambe con 69 punti, ma se i Colchoneros sono riusciti a raggiungere la semifinale di Champions League per poi essere eliminati dall'Arsenal, il Villarreal è addirittura uscito dopo la fase campionato, collezionando un solo punto in otto partite europee.

Manita del Submarino Amarillo

Succede tutto nel primo tempo: il Villarreal si porta sul 3-0 nei primi quaranta minuti grazie ai gol di Dani Parejo (30') su rigore, Ayoze Perez (34') e Mikautadze (40'). Pubill accorcia le distanze al 43', ma Gueye (45') all'ultimo minuto del primo tempo sigla il 4-1. Nella ripresa Ayoze Perez (54') sigla la sua personale doppietta e chiude la manita dei padroni di casa sulla squadra del Cholo Simeone. Al triplice fischio il Villarreal si porta quindi al terzo posto con 72 punti salutando al meglio Marcelino, alla sua ultima panchina per il club.