Florentino Perez confermato presidente del Real Madrid: la prima mossa è Mourinho in panchina  



Nessuna sorpresa nella notte. I sondaggi lo davano in netto vantaggio, con dalla sua parte il 60% e il 70% dei voti dei "socios" (sostenitori-azionisti in Spagna) chiamati alle urne per la prima volta dopo 20 anni: Florentino Perez è stata confermato presidente del Real Madrid. Il 79enne, che aveva indetto le elezioni, ha battutto l'imprenditore Enrique Riquelme e quindi resterà in carica fino al 2030. La prima mossa? Il ritorno di Josè Mourinho in panchina, ma le promesse riguardano anche Dumfries e altri colpi per cercare di mettersi alle spalle il Barcellona nell'immediato.