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Florentino Perez confermato presidente del Real Madrid: la prima mossa è Mourinho in panchina  

Battuto alle urne l'imprenditore Enrique Riquelme: il nuovo mandato è valido fino al 2030
2 min
TagsReal Madridflorentino perez


Nessuna sorpresa nella notte. I sondaggi lo davano in netto vantaggio, con dalla sua parte il 60% e il 70% dei voti dei "socios" (sostenitori-azionisti in Spagna) chiamati alle urne per la prima volta dopo 20 anni: Florentino Perez è stata confermato presidente del Real Madrid. Il 79enne, che aveva indetto le elezioni, ha battutto l'imprenditore Enrique Riquelme e quindi resterà in carica fino al 2030. La prima mossa? Il ritorno di Josè Mourinho in panchina, ma le promesse riguardano anche Dumfries e altri colpi per cercare di mettersi alle spalle il Barcellona nell'immediato.   

Real Madrid, il discorso di Florentino Perez 

"Abbiamo vinto su tutti i tavoli elettorali, cioè in tutte le fasce d'età, e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato della storia", ha detto Perez, rieletto per la quarta volta senza opposizione nel gennaio 2025.

Il presidente madridista, in carica dal 2009 dopo un primo mandato tra il 2000 e il 2006, ha confermato la volontà di rilanciare il progetto partendo dallo Special One, strappato al Benfica.  

 

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