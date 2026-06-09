Il Real Madrid ufficializza la separazione da Arbeloa: domani sarà il giorno di Mourinho  

Il Real Madrid saluta ufficialmente Alvaro Arbeloa ed è pronto ad accogliere Josè Mourinho, che tornerà a sedersi sulla panchina degli spagnoli. I " Blancos " hanno annunciato l'addio al tecnico spagnolo con un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid CF e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra", si legge nella nota.

I numeri di Arbeloa al Real Madrid

Arbeloa ha vestito per 238 volte la maglia del Real Madrid e a gennaio scorso era stato chiamato dal club per sostituire Xabi Alonso. Il suo bilancio da tecnico dei "Blancos" è di 18 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. "Il Real Madrid è profondamente grato ad Álvaro Arbeloa, che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi della nostra accademia giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Egli incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questa nuova fase della loro vita", conclude la società spagnola nel comunicato.

Real Madrid, domani è il giorno di Mourinho

Tutto pronto ora per il ritorno di Josè Mourinho. Lo Special One sta per iniziare la sua seconda avventura alla guida del club. Il Real Madrid per riportarlo in Spagna ha pagato al Benfica i 15 milioni previsti dalla clausola rescissoria sul suo contratto. Lo ha fortemente voluto Florentino Perez, appena due giorni fa confermato alla presidenza del club. Mourinho sarà presentato domani ed ha già iniziato a chiedere i primi rinforzi, come Gvardiol e Calafiori. Già chiusi invece gli affari Dumfries e Konate.