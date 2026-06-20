Se il Getafe scippa al Real il dodicenne

Il Real Madrid si è visto scippare Miralles (classe 2014) dal Getafe

Dunque, è bene partire dalla notizia. Che si diffonde nel tardo pomeriggio di giovedì e riferisce che un giovanissimo talento del calcio spagnolo ha cambiato squadra. Si tratta di David Sánchez Miralles, classe 2014 (pochi giorni fa ha compiuto 12 anni), nativo di Alicante. In Spagna è già stato soprannominato “El niño maravilla”. Da mesi le immagini dei suoi colpi di classe sui campi da gioco fanno il giro del mondo tra media tradizionali e web. I club coinvolti nel cambio di casacca sono il Real Madrid e il Getafe, e proprio qui sta l’aspetto straordinario: contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, è il club merengue che si è visto scippare il giovanissimo talento, col piccolo club della cintura metropolitana della capitale che realizza l’affare. È così che si realizza il colpo che un giorno, retrospettivamente, potrebbe essere etichettato come il più importante dell’intera campagna trasferimenti estiva del 2026.

La scelta figlia dell'esigenza dei genitori

Stando a ciò che riferiscono i media spagnoli, un ruolo determinante nel realizzare la svolta clamorosa sarebbe stato giocato da due elementi-chiave dello scouting del Getafe: Javier Madrid e Sergio Pachón. La loro abilità nel costruire un rapporto personale coi genitori di Sánchez ha fatto la differenza, consentendo il trasferimento del “bimbo meraviglia” da Valdebebas a Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. I dirigenti del Getafe si sono inseriti nelle more dell’accordo che il Real Madrid stava negoziando coi genitori, intanto che altri club stranieri del massimo livello provavano a inserirsi. Pare che il punto determinante sia stata l’esigenza, da parte dei genitori, di far crescere il ragazzino il più vicino possibile a casa. Va da sé che questa è la versione ufficiale. I reali termini dell’accordo sono noti soltanto ai diretti interessati. Da aggiungere che il calciatore risulta gestito da una famiglia, ma con la presenza di intermediari dietro le quinte.

Il piccolo Getafe ha sfidato un peso massimo

Rimane la stranezza della mossa attuata dal piccolo Getafe, che apertamente va a sfidare un peso massimo come il Real. Il suo presidente, Ángel Torres, è un noto tifoso madridista: ciò che non gli ha impedito di tirare un colpo basso alla squadra del cuore. Inoltre, ai bei dì delle terze parti il club era dato molto vicino al fondo Doyen Sport Investments. Da allora le terze parti sono state ufficialmente messe al bando, ma nei fatti non hanno mai smesso di esistere. Potrebbero trovarsi dietro qualsiasi paravento e agire indisturbate. Ma siamo certi che il Getafe e il niño maravilla, con tutto ciò, non c’entrino nulla.