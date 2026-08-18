Mourinho, presentazione blindata da allenatore del Real: "E' meglio della prima volta"
I tre regali di Perez a Mou
"Desidero anche infondere un senso di responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid - ha aggiunto l'allenatore portoghese - l'importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire ai tifosi è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato". Mourinho, in una cerimonia senza tifosi e aperta soltanto ai media ufficiali e a qualche dirigente del Real Madrid, è stato accolto dal presidente Florentino Perez per le foto di rito. Il patron dei Blancos ha regalato allo "Special One" una maglia personalizzata, un orologio e una riproduzione in miniatura dello Stadio Santiago Bernabeu.
L'esordio nella Liga 2026-27
Mou aveva già guidato il Real Madrid dal 2010 al 2013, vincendo un campionato, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Venerdì l'ex allenatore della Roma terrà la sua prima conferenza stampa in vista dell'esordio stagionale in campionato, previsto per sabato sera contro l'Espanyol in trasferta. La presentazione di oggi si è svolta nella sala riunioni della Ciudad Real Madrid. Anche il presidente onorario del Real Madrid ed ex gloria del club, José Martínez Pirri, ha partecipato all'evento, come riportato dal club in un breve comunicato sul suo sito ufficiale.
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