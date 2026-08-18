I tre regali di Perez a Mou

Presentazione ufficiale, ma assolutamente privata e senza pubblico, per José Mourinho come nuovo allenatore del. Il tecnico portoghese, in sella già da qualche settimana sulla panchina dei Blancos, ha firmato un contratto triennale, con scadenza nel 2029: "La prima volta che sono arrivato al Real Madrid, è stato l'apice della mia carriera professionale, ma ora, oltre a questo, c'è anche l'aspetto emotivo e personale, quindi credo che questa fase sia ancora più speciale della prima - ha detto Mou - Sento che questa è una missione , qualcosa che va oltre le parole. Sono qui per aiutare tutti a migliorare e per creare una cultura di duro lavoro, responsabilità e ambizione".

"Desidero anche infondere un senso di responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid - ha aggiunto l'allenatore portoghese - l'importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire ai tifosi è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato". Mourinho, in una cerimonia senza tifosi e aperta soltanto ai media ufficiali e a qualche dirigente del Real Madrid, è stato accolto dal presidente Florentino Perez per le foto di rito. Il patron dei Blancos ha regalato allo "Special One" una maglia personalizzata, un orologio e una riproduzione in miniatura dello Stadio Santiago Bernabeu.