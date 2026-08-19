Atletico Madrid, buona la prima in Liga: battuto 2-0 il Malaga

Atletico Madrid-Malaga 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liga, buona la prima per l'Atletico Madrid

Del subentrato sudcoreano Kang-In Lee (ex Paris Saint-Germain) al 70' e dello spagnolo campione del mondo Alex Baena (anche lui entrato nella ripresa) all'85' le reti che hanno deciso la partita, consentendo ai 'Colchoneros' di piegare la neopromossa formazione ospite e di incamerare i primi punti della stagione.

Liga: la classifica aggiornata

Sale l'attesa per il debutto di Real Madrid e Barcellona

Con questo successo l'Atletico Madrid ha raggiunto a quota 3 in classifica il Siviglia, l'Espanyol e l'Alaves in attesa che scendano in campo le altre due big Real Madrid (sabato 22 agosto sul campo dell'Espanyol l'esordio della squadra di José Mourinho) e Barcellona (domenica 23 agosto in casa dell'Elche per i blaugrana, che nel frattempo hanno vinto il trofeo Gamper)

Liga: risultati, tabellini e calendario