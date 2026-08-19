Atletico Madrid, buona la prima in Liga: battuto 2-0 il Malaga

Successo casalingo per la squadra di Simeone, che ha piegato la neopromossa formazione ospite con le reti di Lee e Baena: i dettagli

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Pubblicato il 19.08.2026, 23:53

MADRID (SPAGNA) - Successo all'esordio in campionato per l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, che tra le mura amiche del 'Riyadh Air Metropolitano' ha battuto 2-0 il Malaga nel match valido per la prima giornata della Liga.

Atletico Madrid-Malaga 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liga, buona la prima per l'Atletico Madrid

Del subentrato sudcoreano Kang-In Lee (ex Paris Saint-Germain) al 70' e dello spagnolo campione del mondo Alex Baena (anche lui entrato nella ripresa) all'85' le reti che hanno deciso la partita, consentendo ai 'Colchoneros' di piegare la neopromossa formazione ospite e di incamerare i primi punti della stagione.

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Sale l'attesa per il debutto di Real Madrid e Barcellona

Con questo successo l'Atletico Madrid ha raggiunto a quota 3 in classifica il Siviglia, l'Espanyol e l'Alaves in attesa che scendano in campo le altre due big Real Madrid (sabato 22 agosto sul campo dell'Espanyol l'esordio della squadra di José Mourinho) e Barcellona (domenica 23 agosto in casa dell'Elche per i blaugrana, che nel frattempo hanno vinto il trofeo Gamper)

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