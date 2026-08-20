Mourinho, una questione di dna: "Di nuovo al Real Madrid per amore". Poi la frecciata a Rodri e Yamal

"Il Barcellona è una grande squadra, Lamine Yamal un campione, ma a noi non serve. Non lo vorrei avere". Josè Mourinho è carico. Lo Special One, alla sua nuova avventura alla guida del Real Madrid, parla così dei rivali di sempre: la Liga è già entrata nel vivo , i blancos giocano sabato contro l'Espanyol e José in una intervista a 'El Chiringuito' esalta il Real che ha rivoluzionato la rosa e si è affidata ancora al tecnico portoghese per tornare a vincere.

Ha lodato il lavoro di Flick al Barcellona e ha manifestato grande stima per Yamal: "Mi piace, mi piace. Ottimo lavoro: Flick, Deco e, ovviamente, i giocatori. Mi piace tutto quello che stanno facendo - sottolinea Mourinho -. Yamal? Non vorrei averlo. È senza dubbio un giovane con margini di crescita incredibili. Non è da tutti essere campione d'Europa e del mondo a 19 anni, ma noi abbiamo una rosa di altissimo livello. Al momento non farei posto a nessun altro. Questi sono i miei ragazzi, e i miei ragazzi sono i migliori".

L'arrivo di Diomande e la pressione sul Real Madrid, la risposta di José

Il tecnico del Real Madrid ha poi parlato della gestione della pressione, soprattutto dopo l'arrivo della stella Diomande: "Io sono arrivato senza chiedere niente, dopo aver analizzato a fondo la rosa ed essere consapevole di ciò che avrei voluto vedere accadere. Mi sono informato e volevo arrivare sapendo molto, ma comportandomi come se non sapessi nulla. Guarda i primi giocatori che abbiamo ingaggiato: Dumfries, Konaté – con tutto il rispetto per due grandi giocatori – non sono il tipo di acquisti che entusiasmano la gente e infiammano i social media, ma ne avevamo bisogno. Abbiamo sempre seguito questa strada; senza chiedere nulla, le cose sono andate lisce. Diomande è un'ala veloce e aggressiva che può giocare su entrambe le fasce, non è facile da trovare un giocatore così. Inoltre è giovane, ha un potenziale incredibile per molti anni a venire. Non vedo quando costa un giocatore, analizzo il profilo del giocatore e cosa può portare alla mia squadra".