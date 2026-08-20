Liga, Rayo Vallecano e Alaves pareggiano 1-1: Mariano Diaz risponde a Camello

Rayo Vallecano-Alaves, il tabellino

Il Rayo domina, ma non sblocca

Il Rayo Vallecano parte forte e all'ottavo minuto sfiora il vantaggio con una conclusione di Unai Lopez, che viene respinta dal portiere Sivera. Passano cinque minuti e il portiere dell'Alaves si supera, respingendo la conclusione a botta sicura di Palazon. Al 35' i padroni di casa sbloccano il risultato, ma la rete di Munuera viene annullata dal Var che rileva un fallo di mano precedente alla conclusione. Gli ospiti si rendono pericolosi solo alla fine del primo tempo, con Toni Martinez, che colpisce il palo.

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I gol arrivano nella ripresa

La partita si sblocca ad inizio ripresa: assist di Jorge de Frutos e conclusione vincente di Sergio Camello, che di destro batte il portiere avversario. Al 56' l'Alaves sfiora il pareggio: Toni Martinez si presenta a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione viene respinta. Gli ospiti spingono e all'84 vanno a segno: Mariano Diaz calcia dal limite e batte il portiere avversario. Passano quattro minuti e Toni Martinez sfiora il raddoppio: presentatosi davanti al portiere, l'attaccante dell'Alaves spreca la grande chance.