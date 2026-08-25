Il Betis espugna Valencia e aggancia il Siviglia in vetta

Al Mestalla si recuperava la sfida tra Valencia e Betis, valida per la prima giornata di Liga e rinviata al pari di altre. Così, i levantini avevano finito per debuttare in campionato, pareggiando senza reti con il Celta Vigo, mentre gli andalusi avevano esordito piegando di misura la Real Sociedad. Questa sera, invece, a prevalere nello scontro diretto è stata la squadra di Manuel Pellegrini.