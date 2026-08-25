Il Betis espugna Valencia e aggancia il Siviglia in vetta
Al Mestalla si recuperava la sfida tra Valencia e Betis, valida per la prima giornata di Liga e rinviata al pari di altre. Così, i levantini avevano finito per debuttare in campionato, pareggiando senza reti con il Celta Vigo, mentre gli andalusi avevano esordito piegando di misura la Real Sociedad. Questa sera, invece, a prevalere nello scontro diretto è stata la squadra di Manuel Pellegrini.
Il Betis aggancia in vetta il Siviglia
Il Valencia conferma la sua idiosincrasia al gol di questo prologo di stagione, che ha visto la squadra di Coberan segnare, stasera compresa, due sole reti nelle ultime cinque partite, tra amichevoli e campionato. Ne approfitta il Betis, che in capo ad un match equilibrato, con occasioni da una parte e dall'altra, la spunta nel finale grazie alla rete all'83' di Pablo Garcia. Un successo che ha un grande valore simbolico per i biancoverdi, momentaneamente in vetta a punteggio pieno con i cugini del Siviglia.
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