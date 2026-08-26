Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria all'esordio Mourinho torna in panchina al Bernabeu per il recupero della prima giornata: le probabili formazioni

2 min

Pubblicato il 26.08.2026, 11:25

Real MadridReal SociedadLiga

1 / 2

Successiva

José Mourinho torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid al Bernabeu. Dopo la vittoria ottenuta all'ultimo minuto contro l'Espanyol, il Real Madrid scende in campo davanti ai propri tifosi. Lo fa in occasione della sfida contro la Real Sociedad, nel recupero della prma giornata della Liga, posticipata per permettere ai calciatori impegnati al Mondiale (Cucurella e Oyarzabal su tutti) di essere a disposizione.

Real Madrid-Real Sociedad, l'orario

Il calcio d'inizio del recupero della prima giornata di Liga è previsto per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 26 agosto, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv

Real Madrid-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Real Sociedad, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS