Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in tv? Dazn o Sky, orario
José Mourinho torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid al Bernabeu. Dopo la vittoria ottenuta all'ultimo minuto contro l'Espanyol, il Real Madrid scende in campo davanti ai propri tifosi. Lo fa in occasione della sfida contro la Real Sociedad, nel recupero della prma giornata della Liga, posticipata per permettere ai calciatori impegnati al Mondiale (Cucurella e Oyarzabal su tutti) di essere a disposizione.
Real Madrid-Real Sociedad, l'orario
Il calcio d'inizio del recupero della prima giornata di Liga è previsto per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 26 agosto, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv
Real Madrid-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Real Madrid-Real Sociedad, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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