I social stregati dal Real di Mourinho, ma non era un difensivista finito?
Anche in Spagna c'è chi parla di un Mourinho cambiato. Noi giornalisti, i tanti celebrati talent e gli allenatori da social ci ostiniamo sempre a giustificare e difendere le nostre teorie/opinioni. Perfino le meno centrate. Le cazzate insomma.
L'unica cosa che è cambiata negli ultimi mesi di José è la qualità dei giocatori che allena. Questo video giratelo ai guru della costruzione dal basso, del palleggio, del calcio propositivo, delle preventive.
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