I social stregati dal Real di Mourinho, ma non era un difensivista finito?

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Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

1 min

Pubblicato il 27.08.2026, 09:44 (Aggiornato il 27.08.2026, 09:52)

MourinhoReal Madrid

Anche in Spagna c'è chi parla di un Mourinho cambiato. Noi giornalisti, i tanti celebrati talent e gli allenatori da social ci ostiniamo sempre a giustificare e difendere le nostre teorie/opinioni. Perfino le meno centrate. Le cazzate insomma.

L'unica cosa che è cambiata negli ultimi mesi di José è la qualità dei giocatori che allena. Questo video giratelo ai guru della costruzione dal basso, del palleggio, del calcio propositivo, delle preventive.

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