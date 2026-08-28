Liga, l'Alaves piega il Villarreal e vola momentaneamente in testa

Doppio anticipo del venerdì per la terza giornata di Liga e doppia vittoria interna per Racing Santander e Alaves . Per la matricola cantabrica è il primo successo in campionato, per i baschi tre punti che valgono il momentaneo primato solitario in classifica.

Liga, la classifica

Racing, vittoria col brivido sull'Elche

Nel primo match della serata, festa a Santander per il ritorno alla vittoria del Racing in Liga dopo quattordici anni di assenza. Ma che sofferenza nel finale contro l'Elche per la squadra di José Alberto, che pensava di aver chiuso il discorso già nel primo tempo, terminato 3-0 grazie alla tripletta del giovane marocchino Zibiri. Il classe 2005, arrivato in prestito dal Rennes, la sblocca al 15' approfittando di un grossolano errore del portiere Dituro, raddoppia al 21' con una conclusione radente dopo un prodigioso controllo e cala il tris al 36' con un gol da attaccante di razza.

Nella ripresa gara più equilibrata, con gli ospiti che provano generosamente a rientrare in partita e i padroni di casa che a più riprese sfiorano la quarta rete. A venti minuti dalla fine, standing ovation per Zabiri, che lascia il posto a Villalibre. Poi, succede l'imprevedibile, con l'Elche che trova due gol nel giro di sessanta secondi: al 78' con l'ex romanista Buba Sangare, che colpisce dalla distanza, e al 79' con Nino, che incorna in rete il morbido cross di Tete Morente. Ultimi minuti all'insegna della sofferenza per il Racing, che rischia di subire il pari sul colpo di testa di Affengruber, salvato sulla linea, ma che riesce a difendere il vantaggio fino al fischio finale.

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Boyè, gol da primato

Finisce con il Mendizorroza in festa per il momentaneo primo posto in classifica dell'Alaves dopo il soffertissimo successo per 1-0 sul Villarreal, in capo ad un match ricco di emozioni e colpi di scena. Nel primo tempo sono i padroni di casa ad andare per primi vicini al gol con Boyè, che impegna severamente Luiz Junior, mentre dal lato opposto è Buchanan a chiamare Sivera ad un grande intervento. A cavallo della mezz'ora il gol partita, firmato proprio da Boyé, che deve solo spingere in porta da due passi l'assist dalla linea di fondo di Angel Perez.

Nel secondo tempo arriva la reazione degli ospiti, che si riversano nella metà campo dell'Alaves, lasciando però ampi spazi per le ripartenze dei baschi, che su una di queste sfiorano il raddoppio con Angel Perez, che centra il palo. Anche Blanco avrebbe la palla del due a zero, ma la sua conclusione finisce di un soffio alta. Il finale è tutto del Villarreal, che con Pepe e Ayoze Perez va vicinissimo al pari, doppia grande parata di Sivera, e con Foyth colpisce un clamoroso palo interno.

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