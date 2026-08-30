Liga, belle vittorie per Deportivo e Athletic
ROMA - Tre partite della 3ª giornata della Liga sono andate in scena oggi (domenica 30 agosto), con il programma della giornata aperto dal Real Madrid di José Mourinho, grande ex di Roma e Inter che affronterà in Champions League e nel frattempo ha battuto il Malaga tra le mura amiche del Bernabeu, portandosi così in vetta alla classifica a punteggio pieno in attesa del Barcellona (a sua volta a caccia del tris domani al Camp Nou contro il Rayo Vallecano).
Liga: la classifica aggiornata
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Belle vittorie per Deportivo La Coruna e Athletic
Nelle altre due gare di oggi, prima vittoria in campionato per il Deportivo La Coruña, che si impone per 3-1 sul Valencia, e per l'Athletic Bilbao, che passa 3-2 in casa del Celta.
Al Riazor, vittoria galiziana baciata dalla fortuna, perché due gol su tre contro i levantini sono autoreti: la prima al 13' di Tarrega, la seconda al 59' di Dikhaby, alle quali deve essere aggiunto il gol del momentaneo raddoppio dell'eterno Aubameyang. Dell'ex romanista Sadiq, l'unico gol del Valencia.
Al Bailados bella vittoria per l'Athletic contro i padroni di casa del Celta, sorpresi nel cuore del primo tempo e poi incapaci di raddrizzare il risultato. Accade tutto nel primo tempo, nel giro di 120 secondi, con le reti di Berenguer e Navarro per l'uno-due basco, dal quale la squadra di Terzic non si riprenderà più.
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