Liga, belle vittorie per Deportivo e Athletic

ROMA - Tre partite della 3ª giornata della Liga sono andate in scena oggi (domenica 30 agosto), con il programma della giornata aperto dal Real Madrid di José Mourinho, grande ex di Roma e Inter che affronterà in Champions League e nel frattempo ha battuto il Malaga tra le mura amiche del Bernabeu, portandosi così in vetta alla classifica a punteggio pieno in attesa del Barcellona (a sua volta a caccia del tris domani al Camp Nou contro il Rayo Vallecano).