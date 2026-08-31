Il Barcellona risponde al Real Madrid: 5-2 al Rayo Vallecano

BARCELLONA (SPAGNA). Prosegue la sfida a distanza tra il rinnovato Real Madrid di José Mourinho e i campioni uscenti del Barça . All’indomani del poker dei blancos sul Malaga , i catalani, davanti allo sguardo interessato del napoletano mancato Gabriel Jesus , rispondono con una manita al Rayo Vallecano . I padroni di casa si ritrovano subito sotto, per la repentina rete di Sergio Camello , ma poi ribaltano tutto con le doppiette di Raphinha e Lamine Yamal e un’autorete di Florian Lejeune . Sempre dell’ispirato Camello il secondo gol degli ospiti. Barça a punteggio pieno in vetta alla classifica, insieme al Real.

La reazione

Tre cambi per Hansi Flick, rispetto all’undici vittorioso sull'Athletic Bilbao. Dentro Koundé per Eric Garcia, Christensen per Gerard Martin e Dani Olmo per Fermin Lopez. Le variazioni non mutano di una virgola lo spirito dei blaugrana che, fin dal fischio d’inizio, partono a testa bassa all’attacco. A passare in vantaggio a sorpresa, appena varcato il 10’, però è il Rayo Vallecano, grazie a una perfetta girata da centro area di Sergio Camello, servito dalla sinistra da Alvaro Garcia. La reazione dei catalani è rabbiosa e, prima del 20’, produce il pareggio dell’implacabile falso nueve Raphinha, che innescato dal canterano Xavi Espart, fa secco Pathé Ciss e, poi, infila l’incolpevole Cardenas.

L’erede

Un altro paio di minuti è arriva anche il sorpasso di Lamine Yamal, che si accentra e insacca nell’incrocio vicino. Proprio nel giorno dell’adios di Leo Messi alla Nazionale argentina, così, arriva il 50º gol in blaugrana dell’erede designato di Rocafonda, che non vedeva la porta dalla gara con l’Arabia Saudita, nella fase a gruppi dello scorso Mondiale. Il Barça non molla la presa e prosegue l’assedio e, nella fase finale della prima frazione, troverebbe il tris con Koundé, che però viene pizzicato in fuorigioco. Il primo tempo, così, si chiude con una sola rete di vantaggio per i padroni di casa, che avrebbero meritato ben di più.

Pokerissimo

Nella ripresa, il Barça continua a spingere e, dopo una manciata di minuti trova il tris, grazie a un autogol di Florian Lejeune, che nel tentativo di anticipare Raphinha dopo un’incursione sulla sinistra dello scatenato Gordon, finisce per insaccare alle spalle del compagno Cardenas. Gli ospiti, però, non hanno alcuna intenzione di arrendersi e, prima del quarto d’ora, riducono lo svantaggio ancora con Camello, che svetta sopra Xavi Espart sugli sviluppi di una giocata d’angolo. 3º centro in Liga per l’attaccante madrileno. Flick non gradisce e inserisce Rodri e Fermin Lopez per Bernal e Dani Olmo e, attorno al 25’, cala il poker con l’implacabile Raphinha, che liberato dall’ottimo Gordon, completa la sua doppietta con un perfetto diagonale. 5º gol in campionato per il capitano del Barça, uno in più di Kylian Mbappé. Negli ultimi scampoli, seconda rete personale anche per Lamine, che fissa il definitivo 5-2 con un colpo di biliardo dal limite dell’area. Barça a punteggio pieno, insieme al Real Madrid.