Dove vedere Betis-Real Madrid in tv? Dazn o Sky, orario

Oggi tocca al Real Madrid di José Mourinho , reduce da un ottimo avvio di stagione, come testimoniano le tre convincenti vittorie arrivate contro Espanyol, Real Sociedad e Malaga. L'avversario di turno è il Real Betis di Siviglia, in uno stadio sempre particolarmente caldo. Due successi e un ko per i biancoverdi finora in Liga. Nelle ultime ore, intanto, lo Special One è stato chiamato a gestire, insieme alla società guidata da Florentino Perez, anche il caso Asencio . Ora, però, testa esclusivamente al campo.

Betis-Real Madrid, l'orario

Il fischio d'inizio di Real Betis-Real Madrid è previsto per le ore 21 di oggi, venerdì 4 settembre, all'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Riflettori puntati sui blancos di José Mourinho, in testa alla classifica della Liga spagnola insieme ai rivali del Barcellona, a punteggio pieno. Inseguono Atletico Madrid, Osasuna e Alaves a quota 7, mentre i biancoverdi d'Andalusia sono attualmente al settimo posto con 6 punti all'attivo.

Dove vedere Betis-Real Madrid in diretta tv

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Betis-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Betis-Real Madrid anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.