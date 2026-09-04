"È sgonfio, ma non lo vedi?", la curiosa protesta all'inizio di Betis-Real Madrid

Neanche il tempo di cominciare che la sfida di Liga tra Betis e Real Madrid ha regalato subito polemiche. L'arbitro fischia il calcio d'inizio e dopo un solo minuto di gioco allo stadio La Cartuja si verifica già il primo contrattempo. La palla arriva sui piedi di Courtois e subito il portiere belga informata l'arbitro Hernández che il pallone è sgonfio. Il direttore di gara si accorge del problema ed effettua il primo cambio . Non sarà l'ultimo.

Tre palloni cambiati in pochi minuti: il particolare record di Betis-Real Madrid

Pochi minuti dopo, infatti, dopo un fallo di Bellerín su Vinicius, Güler raccoglie il pallone ma si accorge, come Courtois poco prima, che la pressione della sfera è irregolare. Dopo un breve controllo e una breve discussione, l'arbitro decide di cambiare nuovamente la sfera. E siamo a due. Finita? Macché. Passano altri cinque minuti scarsi e una rimessa laterale stava per scatenare un altro diverbio tra giocatori in campo e arbitro: Dumfries va per una rimessa laterale, prende in mano la palla e fa segno che quest'ultima è sgonfia. Stavolta però l'olandese fa da sé e decide autonomamente di cambiare pallone prima di far ripartire l'azione. Tre cambi in meno di dieci minuti: sui social i tifosi si sono scatenati ribattezzando questo particolarissimo record come "la guerra dei palloni". Come dargli torto.