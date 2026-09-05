L'Atletico Madrid cade a Bilbao: 3-0 per l'Athletic, primo ko per Simeone

Liga: la classifica aggiornata

L'Atletico Madrid cade a Bilbao: primo ko per Simeone

Ad aprire la giornata il big-match del 'San Mamés' tra l'Athletic Bilbao e l'Atletico Madrid, che ha visto i padroni di casa vincere 2-0 e infiliggere il primo ko in campionato alla squadra del 'Cholo' Simeone, reduce dalla vittoria sul campo del Siviglia seguita al pari con il Villarreal e al successo con il Malaga al debutto). Dopo un primo tempo terminato con le portie inviolate, a piegare i 'Colchoneros' è stato il micidiale uno-due piazzato a inizio ripresa dai baschi, a segno con un colpo di testa di Nico Williams (46') e un sinistro all'angolino di Navarro (servito al 48'dall'altro Williams, il fratello Inaki). E nel finale è arrivato anche il tris firmato da Sancet (90') a sigillare il secondo successo consecutivo dell'Athletic, salito a quota 6 punti in classifica (a -1 dall'Atletico Madrid).

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Ora tocca a Rayo Vallecano e Villarreal

A completare il programma odierno altre due gare: nella prima (ore 18:30) il Rayo Vallecano ospiterà il Racing Santander, mentre stasera (ore 21) il Villarreal riceverà la visita del Deportivo La Coruna.

Rayo Vallecano-Racing Santander (ore 18:30): segui la diretta

Villarreal-Deportivo La Coruna (ore 21): segui la diretta