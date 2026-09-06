L'Espanyol si salva al 98' contro il Siviglia. Manita dell'Alaves

Dopo il poker del Barcellona contro il Valencia , la domenica della Liga si chiude con il pareggio tra Siviglia ed Espanyol: 1-1 a Barcellona. Primo tempo povero di emozioni, la partita si accende nella ripresa. Al 56' Arouna Sangante viene espulso nel Siviglia per aver negato una chiara occasione da gol. Sei minuti dopo l'Espanyol la sblocca con El Hilali, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. L'Espanyol non riesce a sfruttare la superiorità e viene punito in contropiede: all'85' Lucas Stassin , entrato nella ripresa, firma l'1-0 per il Siviglia con un destro preciso da centro area. Nel finale l'Espanyol prova il forcing e trova il pareggio al 98' con il colpo di testa di Marcos Fernandez .

L'Alaves travolge l'Osasuna di Budimir. Pari senza reti tra Malaga e Levante

Terza vittoria nelle prime quattro partite per l'Alaves. Un avvio di campionato incredibile impreziosito dal 5-2 rifilato all'Osasuna. I padroni di casa hanno chiuso la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio con i gol dell'ex Torino Boyé e Diaz. Budimir accorcia le distanze a inizio ripresa, ma ancora Boyé firma la terza rete dell'Alaves. Al 64' su rigore è ancora Budimir a ridurre lo scarto, ma passano quattro minuti e ancora una volta segna Boyé. Ibanez nel finale fissa il risultato sul 5-2. Prima sconfitta stagionale per l'Osasuna. Malaga-Levante finisce 0-0 nonostante un inizio scoppiettante con il rigore fallito da Chupe al 9': parato da Renan, dopo il fallo di mano di Nacho Pérez in area. Da lì la partita rimane bloccata nonostante diverse conclusioni pericolose da entrambe le parti: il Levante ci prova con Nacho Pérez e Iván Romero, il Málaga risponde con Ángel Recio e lo stesso Chupe, che al 38' viene neutralizzato di nuovo. Nella ripresa non cambia l'inerzia: nessuna vera palla gol e la gara si chiude senza reti.