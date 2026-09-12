L'Athletic Bilbao frena al San Mames: solo un pari con l'Elche. Vittorie per Espanyol e Racing

Liga, 5ª giornata: i baschi pareggiano 1-1, mentre i catalani passano sul campo dell'Osasuna (0-2) e la squadra di Santander batte in casa l'Alaves (2-1)

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Pubblicato il 12.09.2026, 21:11

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La 5ª giornata di Liga si era aperta venerdì sera con il successo di misura del Siviglia sul Valencia e (aspettando Real Madrid-Rayo) è proseguita oggi (sabato 12 settembre) con la vittoria del Racing Santander sull'Alaves, con il colpaccio dell'Espanyol in casa dell'Osasuna e con il pareggio di Athletic Bilbao-Elche.

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L'Athletic Bilbao frena: solo pari con l'Elche

Una frenata inaspettata tra le mura amiche del San Mames per i baschi, fermati sul pari dall'Elche (che era reduce da tre ko di fila) a sette giorni di distanza dal 3-0 rifilato all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Stavolta finisce invece 1-1, con gli ospiti (titolare in mediana l'ex romanista Villar) avanti a inizio ripresa grazie a un rigore trasformato da Buonanotte (50') e poi ripresi al 79' dal capitano di casa Inaki Williams (su assist dell'ex torinista Berenguer).

Athletic Bilbao-Elche 1-1: cronaca tabellino e statistiche

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