L'Athletic Bilbao frena al San Mames: solo un pari con l'Elche. Vittorie per Espanyol e Racing

La 5ª giornata di Liga si era aperta venerdì sera con il successo di misura del Siviglia sul Valencia e (aspettando Real Madrid-Rayo) è proseguita oggi (sabato 12 settembre) con la vittoria del Racing Santander sull'Alaves, con il colpaccio dell'Espanyol in casa dell'Osasuna e con il pareggio di Athletic Bilbao-Elche.