L'Athletic Bilbao frena al San Mames: solo un pari con l'Elche. Vittorie per Espanyol e Racing
La 5ª giornata di Liga si era aperta venerdì sera con il successo di misura del Siviglia sul Valencia e (aspettando Real Madrid-Rayo) è proseguita oggi (sabato 12 settembre) con la vittoria del Racing Santander sull'Alaves, con il colpaccio dell'Espanyol in casa dell'Osasuna e con il pareggio di Athletic Bilbao-Elche.
Liga: la classifica aggiornata
L'Athletic Bilbao frena: solo pari con l'Elche
Una frenata inaspettata tra le mura amiche del San Mames per i baschi, fermati sul pari dall'Elche (che era reduce da tre ko di fila) a sette giorni di distanza dal 3-0 rifilato all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Stavolta finisce invece 1-1, con gli ospiti (titolare in mediana l'ex romanista Villar) avanti a inizio ripresa grazie a un rigore trasformato da Buonanotte (50') e poi ripresi al 79' dal capitano di casa Inaki Williams (su assist dell'ex torinista Berenguer).
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