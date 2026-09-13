David entra e trascina l'Atletico Madrid: Simeone batte 3-0 la Real Sociedad

ROMA - Gol ed emozioni in Spagna dove oggi (domenica 13 settembre), all'indomani dell'ennesimo poker calato al Bernabeu dal Real Madrid di José Mourinho , è proseguito il programma della 5ª giornata della Liga con altre tre sfide (oltre a quella del Barcellona capolista, ospite del Levante ). Celta e Malaga si sono divise la posta, mentre il match tra Real Sociedad e Atletico Madrid si è chiuso con il successo degli uomini di Simeone.

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David entra e cambia la partita

L'Atletico Madrid si impone in trasferta sul campo della Real Sociedad, al termine di una gara emozionante ed equilibrata. E decisa nel finale, da un calcio di rigore trasformato da Grimaldo, da un guizzo dell'ex juventino David e da un gol di Giuliano Simeone. I Colchoneros hanno creato le occasioni migliori, grazie ad un ispiratissimo Lee, capace di impensierire Remiro con un tentativo dal limite e di servire una palla d'oro per Hjulmand, che di testa sfiora il montante. I padroni di casa provano a reagire e prima dell'intervallo si rendono pericolosi con una punizione di Sergio Gomez. Nella ripresa Simeone inserisce David e l'ex juventino cambia la partita: prima sfiora il gol con un tiro respinto miracolosamente dal portiere, poi da il via all'azione che porta al rigore trasformato da Grimaldo e segna la rete del 2-0. In pieno recupero l'Atletico trova anche il terzo sigillo con Giuliano Simeone.

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Celta Vigo e Malaga si dividono la posta in palio

Un pareggio che serve a entrambe solo a muovere la classifica. Celta Vigo e Malaga confermano le difficoltà di questo avvio di stagione e impattano 1-1: allo stadio 'Balaidos', Jugtla porta avanti i padroni di casa al 41', di Adrian Nino il pareggio all'83'. I galiziani di mister Giraldez fanno un piccolo passo in avanti salendo a 4 punti in sei partite, i biancazzurri di Funes salgono invece a quota 3.

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