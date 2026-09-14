Il Betis batte in rimonta il Villarreal: decisivo l'ex Napoli Natan

Il Betis si impone nel posticipo della quinta giornata della Liga, espugnando il campo del Villarreal. Gli uomini di Pellegrini si sono imposti in rimonta per 2-1 e raggiungono il Real Madrid di Mourinho al secondo posto a quota 12, a meno tre dal Barcellona che comanda la classifica

Liga, la classifica

Il Betis vince in rimonta: decide Natan

Il Villarreal parte forte e dopo una rete annullata per fuorigioco all'ex interista Buchanan, trova il vantaggio alla mezz'ora grazie a Gerard, che ribadisce in rete da due passi un bell'assist dell'ex juventino Renato Vega. La reazione del Betis non si attendere e Cucho Hernandez pareggia ribadendo in rete una corta respinta del portiere Gulacsi dopo un tentativo di Garcia. Poco prima dell'intervallo arriva anche il gol del sorpasso: a segnarlo è l'ex difensore del Napoli Natan sugli sviluppi di un corner. E' la rete che decide la partita.

Villarreal-Betis 1-2: cronaca, tabellino e statistiche