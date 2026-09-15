Morata e le tante squadre cambiate: per chi tifa davvero. Poi la frecciatina su Conte alla Juve

Morata, le parole di Simeone, Mourinho e Conte

Morata ha poi raccontato di aver lavorato con tantissimi tecnici, alcuni dei quali considera tra i migliori al mondo: "Penso di aver avuto alcuni dei migliori al mondo. Ne ho avuti tantissimi". Tra questi non mancano Diego Simeone e José Mourinho, entrambi esclusi quando gli è stato chiesto di individuare l'allenatore con cui ha avuto il rapporto più complicato: "Amo molto Simeone e Mourinho mi ha fatto esordire". Il riferimento era a un periodo particolarmente delicato vissuto alla Juventus, durante la gestione di Antonio Conte. Morata non ha fatto direttamente il nome del tecnico, ma ha ricordato le difficoltà di quella stagione, coincisa anche con il Mondiale: "Era anche l'anno dei Mondiali, e ne avevo bisogno; avevo un infortunio... capita, ognuno ha la sua personalità, ma a dire il vero non mi ha aiutato molto". Nonostante le difficoltà, l'attaccante non ha nascosto la riconoscenza nei confronti di Conte: "È una persona fantastica e gli voglio molto bene perché mi ha dato una grande opportunità, ma ho passato un periodo davvero difficile con lui". Una frecciata accompagnata però da parole di affetto per l'allenatore che, in quella fase della sua carriera, gli aveva comunque dato fiducia e una grande opportunità.

La preferenza di Morata per il Pallone d'Oro

Infine, sulla sua preferenza per il Pallone d'Oro non ha dubbi su Yamal: "Lamine Yamal è molto più intelligente e laborioso di quanto molti pensino. È il migliore, ha dominato il calcio europeo a soli 16 anni, e tutto ciò che ho visto con i miei occhi è semplicemente incredibile".